Pasarela política: José Luis Ábalos, el «chenoísmo» llevado a la arena política

Socialista de toda la vida, su vinculación con la trama Koldo ha hecho que José Luis Ábalos se haya convertido en la estrella del Grupo Mixto o, al menos, en su diputado más mediático. Sus supuestas licenciosas amistades, juergas en Paradores y conversaciones subidas de tono le han convertido en una especie de esperpento valleinclanesco que, incluso, ha marcado un uniforme propio.

Cuando todos pensábamos que nada podía superar lo que habíamos contemplado hasta la fecha, un día registraron su casa y él, nadie sabe si de manera consciente o inconsciente, decidió plantarse en el portal de su domicilio con una camiseta gris que a todo el mundo recordó aquellas icónicas imágenes de Chenoa al borde de la lágrima confirmado su ruptura con David Bisbal. En el caso de Ábalos, eso sí, el tono era mucho más desenfadado, incluso irónico, y luego entendimos mucho cuando supimos que hasta había intentado que una de sus amiguitas se llevara archivos ocultos en «su archivo».

Vaqueros y zapatillas New Balance

La imagen del político en camiseta, vaqueros y zapatillas New Balance nos dio de bruces con la realidad de la vida del Congreso. Sus señorías no siempre van con traje y en sus ratos libres pueden optar por la ropa sport. En el caso de Ábalos, incluso por el look de mudanza. En la camiseta leíamos en letras grandes el nombre de la ciudad de Orlando, en Florida, lugar donde seguramente el exsocialista habría querido estar para evitar toda esta exposición mediática.

Lo cierto es que José Luis nunca ha sido un hombre con un estilo a seguir (a la hora de vestir al menos). Si bien su exjefe y compañero de automóvil apuesta por siluetas ceñidas, él opta por trajes más amplios que le ayudan a cubrir su corpulencia. Donde la cosa se pone peor es cuando nos fijamos en los detalles: el socialista sin partido debería vigilar más el calzado deportivo, de traje debería apostar por zapatos algo más lustrosos que los que acostumbra, igual que su nudo de la corbata, aunque quizás ahora tenga ahí otras partes del cuerpo.