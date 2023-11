La reveladora foto de Eglantina Zingg que despeja las dudas sobre su maternidad con Ricky Martin

Han pasado más de una década desde que Ricky Martin se convirtió en padre de los mellizos Matteo y Valentino, y aún persiste el enigma sobre la identidad de la mujer que prestó su vientre para hacer realidad el sueño de la paternidad al reconocido cantante.

Entre los rumores que circulan en las redes sociales, Eglantina Zingg, la reconocida venezolana, ha sido señalada como la presunta madre biológica de los hijos de Ricky Martin. Varios comentarios en redes sociales destacan el parecido físico entre la modelo y conductora de televisión con los jóvenes mellizos.

Los gemelos de Ricky Martin cuando eran bebés y en el medio Eglantina Instagram (@eglantinazingg)

Hasta el momento, ni Ricky Martin ni Eglantina Zingg han confirmado ni negado estos rumores que han intrigado a los fanáticos. La especulación se ha alimentado con observaciones sobre el cabello rojizo, la piel pálida y la belleza de los hijos de Ricky, características que algunos atribuyen a la supuesta madre.

Recientemente, Eglantina avivó aún más las llamas de la especulación al compartir un video con fotos de su infancia y la actualidad. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con frases como "Señales de que es la mamá de los hijos de Ricky Martin" y "Ahora que se separó del marido, quizá ella quiera avanzar con su papel de madre".

Ricky Martin, en su momento, dejó una pista sobre la identidad de la mujer que le permitió ser padre al expresar: "Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo". Estas palabras sugieren una estrecha amistad, descripción que encaja perfectamente con Eglantina Zingg, reconocida modelo, conductora de televisión y CEO de la fundación "Goleadoras".