Ricky Martin, Esther Cañadas, ¿y Miguel Ángel Silvestre?

Los hijos de Ricky Martin ya son protagonistas por méritos propios sin la necesidad de su padre. Los mellizos Matteo y Valentino, de 14 años, acompañan al cantante en la gira sinfónica que está realizando por distintos países de Europa este verano. Los niños no dejan de sorprender con sus dotes artísticas que les caracterizan y de las que hacen gala en el escenario. Con total naturalidad ya se suben a las tablas, señalan a su padre y le dicen: «Ah tú eres Ricky Martin». Así, sucedió en los ensayos del concierto en España en Starlite Occidente, donde todo «el clan» apareció de la mano de la modelo Esther Cañadas y su hija Galia, para compartir ensayos y después un palco en la zona VIP del recinto, donde los niños disfrutaron del show de su padre. Los pequeños están encantados de hacer la gira con su papá y todos su fans apuntan que el portorriqueño vuelve a ser la mejor versión de él mismo, desde que se separó de su marido Jwan Yosef. La muestra de apoyo y cariño de sus hijos también le está ayudando en esta catarsis, por eso los mellizos no le dejan ni a sol ni a sombra. Hace solo unos días en Locarno, Suiza, los dos irrumpieron en el escenario bailando junto a él y arrancando los vítores y aplausos. Ricky, que no esperaba su aparición, fue incapaz de contener el orgullo. «¡Qué hermosa sorpresa! Cuando mis mellizos subieron al escenario conmigo por primera vez».

El artista estuvo muy bien acompañado en España. Su tiempo lo dividió entre su «hermanita» Eva Longoria con las que compartió la noche en la plaza de Puente Romano y su «amada» Esther Cañadas, que públicamente le dice al cantante: «Si te quiero más exploto» Ambos compartieron todo un fin semana cargado de emociones. La suite más lujosa del hotel Puente Romano, donde se alojaba el artista fue el campamento de verano para niños y mayores. Allí plasmaron su presencia en redes con fotos de lo más cariñosas. Los niños de Ricky de 14 años no dejaron de jugar con la hija de Esther, Galia, de 9 años, de quien nunca la modelo ha contado quién es su padre y que siempre la acompaña en sus trabajos. Esther Cañadas y Ricky Martin son grandes amigos desde hace más de veinte años y el reencuentro en Marbella fue mágico, disfrutaron a tope de cada segundo. Esther Cañadas no se quiso perder los dos únicos conciertos que el portorriqueño dio en España. Y repitió viernes y sábado. El viernes, LA RAZÓN se acercaba hasta su palco y nos contaba lo feliz que estaba. Allí se encontraban a su lado los hijos de Ricky Martin y su hija y pidió, que por favor, no se hiciera ninguna foto por respeto a los niños. Ella no paraba de aplaudir mientras Ricky parafraseaba: «Hace tiempo que no estaba en Starlite. Es una noche importante porque es una primera velada maravillosa, linda, rodeada de grandes músicos y talento local. Estamos en familia. Hoy yo voy a dejar mi alma en este escenario». El cantante estuvo tan relajado que cuando se despedía con su interpretación de «Tu Recuerdo», se le olvidó la letra de la canción y mando parar a la Orquesta sinfónica de Málaga para decirles: Volvamos a empezar, que se me ha olvidado lo que iba a cantar».

Miguel Ángel Silvestre y Ricky

Miguel Ángel Silvestre ha sido en los últimos tiempos relacionado con el artista Ricky Martin, tras su divorcio. Asique en el concierto los periodistas escudriñaban cada palco, en busca de la instanánea del de Castellón, aunque nadie pudo verlo. Era el comentario de la noche: ¿Habrá venido «El duque»? Todos los comentarios empezaron a sucederse desde que el pasado mes de marzo, Miguel Ángel Silvestre posó para la portada de Esquire y Ricky no se pudo resistir a comentar su aspecto: «Guapura». ¡Vaya, vaya! Lo cierto es que no fue el único que comentó en el «post», pues inmediatamente las redes sociales convirtieron a Miguel Ángel Silvestre en viral, tras ese posado tan sexy. De hecho, hasta Jwan Yosef, el exmarido de Ricky Martin, con el que llevaba juntos seis años, también comentó con unos fueguitos ardiendo.

Ricky Martin no pisaba la cantera marbellí desde el 2014 que también actuó en el festival boutique Starlite Occident. Con sus temas emblemáticos, como «‘‘Livin’’ la vida loca», «La bomba», «María» y «Vente pa’ca»”, puso patas arriba todos los corazones. Allí quiso recordar que desde los 11 años llevaba subido en un escenario: «Esta es mi medicina, esta es mi pasión y por eso me entrego».