Sabemos lo que se ha hecho Vicky Martín Berrocal: una nueva nariz, bótox y rellenos

Ha asegurado en multitud de ocasiones que “no me he hecho nada en la cara”, pero, querida Vicky, en nuestro país tenemos una buena hemeroteca y desde que Google es Google no hay nada que pueda ocultarse, para desgracia de muchos y de muchas. Así que cuando confiesa que el doctor Lajo ha esculpido ciertas zonas de su cuerpo para mejorar “esas cosas que te molestan un poco”, debemos felicitarte y felicitarle también por los resultados. Vicky se hizo una rinoplastia muy acertada, aunque las malas lenguas hablan del doctor Monereo, ya que mantiene la misma estructura ósea modificando levemente la punta de la nariz para armonizar más su rostro. La rinoplastia es una de las cirugías más demandadas actualmente que exige una visión de conjunto y en este caso el rostro de Vicky ha ganado en armonía.

Sus pómulos parecen cincelados por una mano muy experta, ya que no quedan para nada artificiales, al contrario, estos rellenos hacen que tenga un aspecto cuidado y muy sensual. Los rellenos de ácido hialurónico mejoran la forma de estos y también han sido usados en este caso para dar volumen a los labios. El efecto de este producto es inmediato apreciándose desde el mismo día del tratamiento. No obstante, el resultado óptimo será más visible en las 3-4 semanas posteriores. La duración mínima oscila entre 6 meses y un año, cuando se emplean ácidos menos densos, y hasta 2 cuando usamos compuestos de hialurónico más reticulado, como es el caso en pómulos y en el óvalo facial.Como dice el doctor Lajo: “Me parece el mejor material para trabajar en los tejidos, no solo por su seguridad, su capacidad de asimilación y su tolerancia, ya que te permiten tener absoluta confianza cuando lo utilizas. Es el único material de relleno que uso en mi consulta.”

En el caso del aumento de labios tiene una duración de entre 6 y12 meses. No sé si en este punto han tenido el detalle de hacerle un 2x1, ya que su hija, Alba Díaz, también luce ahora unos morritos más sugerentes que los que había recibido por herencia genética. El doctor Sierra es el artífice de ambos, al igual que del bótox que luce con naturalidad y sin confesar. El bótox es el opio del siglo XXI, no hay famosa que se precie que no lo lleve, aunque todas lo nieguen. Los resultados siempre dependerán de la mano del cirujano estético, porque atrás quedaron los rostros acartonados sin expresión al puro estilo Nicole Kidman, ahora se luce mucho mejor y más natural, y Vicky se pincha, sí, pero muy bien, por eso ofrece un aspecto brillante, sano, sofisticado y sin rastro de arrugas, pero con expresión, el sueño de cualquiera. La toxina botulínica tipo A se inyecta en pequeñas dosis en los músculos del rostro, cuya actividad es excesiva para relajarlos y prevenir la aparición de arrugas dinámicas o suavizar las que ya existían. Es la auténtica revolución del siglo XXI como opinan muchos doctores. Además no es solo correctiva sino también preventiva, es decir, cuidándose tanto, Vicky que ahora tiene 46 años va camino de ser una abuela estupenda si su querida hija influencer decide sumarse pronto al baby influencer boom y así conseguir más portadas y más programas.

Así mismo, los cócteles de vitaminas son maravillosos para revitalizar la piel, sobre todo los que le inyectan en Amaya San Gil, a la que lleva acudiendo mucho tiempo. Como al centro beauty de las influencers por excelencia, Tacha, donde además de masajes se realiza peelings muy a menudo que hacen que su rostro aparezca inmaculado y sin ninguna mancha.