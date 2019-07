Taylor Swift pierde los derechos de su música

La cantante Taylor Swift se siente “triste y asqueada” al enterarse por sorpresa de que Scott Braun, su ex manager, ha comprado a su antigua agencia los drechos de su música por 265 millones de euros. Unos derechos que ella no poseía pero que llevaba tiempo detrás de ellos.

BRaun gestiona también las carreras de Justin Bieber, Ariana Grande, David Guetta y Black Eyed Peas, entre otros.

“Solo puedo pensar en el acoso y manipulación que he sufrido de él durante años”, escribe Swift sobre el ex manager. “Me ha despojado del trabajo de toda mi vida. Mi legado musical está a punto de quedarse en las manos de quien lo ha querido desmantelar”, añade, en un comunicado colgado en Tumblr.

“Durante años he pedido, he rogado una oportunidad pra poseer mi trabajo. Escribí esa música en el suelo de mi habitación”, se queja la artista señalando que la discografía con la que ha trabajado durante años no le ha dejado nunca adquirir sus derechos.