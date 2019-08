La ex modelo Carla Bellucci de 37 años quiere que su hija Tanisha, de 14, se someta en un futuro a cirugía plástica. En una entrevista con la revista “Closer” habla de que su hija no es académicamente inteligente “así que no me importa su educación. Ella tendrá que confiar en su aspecto para salir adelante en la vida, por lo que deberá ser perfecta. La gente fea no va a ninguna parte en estos días”. Bellucci es conocida porque en junio fingió sufrir una depresión para que el sistema nacional de salud (NHS) le pagara una operación de nariz.

Y es que desde que era pequeña, Bellucci le ha inculcado a su hija la idea de cuidarse haciéndola partícipe de sus sesiones de fotos y gastándose, según ella, 200 libras al mes (216 euros) en el aspecto de Tanisha con extensiones de cabello, tratamiento de uñas y tinte de cejas. Su madre quiere que la pequeña, que ni siquiera ha empezado a desarrollarse físicamente se ponga rellenos y bótox con 16 años e implantes mamarios cuando cumpla los 18. “Si quiere tener éxito tendrá que adaptarse al aspecto de la época, por lo que la cirugía es la opción válida. Es guapa, pero la cirugía la hará más bonita”. Confiesa también estar ahorrando, pero que intentará que el NHS le pague la operación a su hija. Su médico de cabecera fue el que le indicó que jugando con el sistema fingiendo tener problemas mentales podría conseguir su operación de nariz. “Lo curioso es que nunca tuve depresión, nunca me recetaron medicamentos ni tuve ninguna terapia”, dijo a “The Daily Star”. “No comprobaron nada”. Después de que ella hizo pública su “estafa”, se estableció una petición en Change.org para que fuera procesada. Hasta ahora solo había recibido 143 firmas, pero que a tenor de la nueva información ya sobrepasa las 600.