La misma semana que se sabía que este año no habría desfile de Victoria Secret la firma se ha puesto las pilas para demostrar que están del lado de la diversidad y acelerar de ese modo su adaptación a los tiempos que corren. Lo han hecho fichando en su línea de ángeles a la modelo brasileña Valentina Sampaio, el primer “ángel” transexual de su historia.

Su contratación todavía no ha sido confirmada de forma oficial por la firma de lencería, pero llega meses después de que la marca se enfrentara a duras críticas tras las declaraciones de su jefe de marketing, Ed Rezek, sobre la razón por la que el popular desfile no tenía que contratar a modelos de tallas grandes o transexuales. “¿Por qué no? Porque el show es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos. Es lo que es. Es el único del mundo en su especie y cualquier otra marca lo cogería al instante, incluyendo a los competidores que nos critican”, dijo.

La modelo de 22 años, compartió hace unos días en su cuenta de Instagram un vídeo y una foto de lo que era un sesión de fotos de Victoria’s Secret. Concretamente para su nueva campaña publicitaria de la línea Pink que la firma creó en 2002 para sus clientes más jóvenes. “Nunca dejéis de soñar gente. La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello”, decía la modelo junto a las imágenes. Laverne Cox, una de las figuras más importantes de la comunidad transexual de Estados Unidos, compartió su entusiasmo en la publicación de Sampaio: “¡Guau, ya era hora!”. También lo hizo otro “ángel”, su nueva compañera Lais Ribeiro: “¡La primera transexual fotografiada para Victoria’s Secret! ¡Me hace muy feliz!”, escribió.

La firma de lencería estaba condenada a evolucionar. El año pasado también incorporó entre sus ángeles a Winnie Harlow, la primera modelo con vitíligo y en abril, a Lorena Durán, la primera en desfilar con plus-size.