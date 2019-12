La mejor oportunidad

La victoria de Boris Johnson en las elecciones en el Reino Unido supone, con seguridad, el triunfo de posiciones nacionalistas en Europa y, con ello, se producirá más pronto que tarde el abandono definitivo de este país de la Unión Europea, lo que ya se sabía desde la realización del referéndum. Los británicos han optado, con toda claridad, por situarse en un nuevo escenario en el orden internacional y pretenden llevar a cabo una política exterior propia que no esté condicionada, en modo alguno, por los lineamientos de Bruselas. A partir de ahora, comienza con intensidad una nueva etapa en el seno de la Unión y, también, en las relaciones con el Reino Unido. Es difícil presagiar el futuro y resulta bastante complicado hacer un balance de quienes perderán más o menos o quienes saldrán más beneficiados de la ruptura definitiva que se avecina. En cualquier caso, para la Unión Europea se abre una oportunidad única para potenciar el proceso de integración y para que los Estados entreguen todavía más soberanía a la Organización internacional. El Reino Unido venía siendo, desde hace tiempo, un importante obstáculo en el camino hacia la plena integración. Esta es la mejor ocasión de la que disponemos para consolidar el proyecto europeo y no debería desaprovecharse. La integración es portadora de bienestar para los ciudadanos y de una sustancial mejora en sus condiciones de vida. La integración económica debe completarse lo más pronto posible y sentar más bases que aseguren una profunda integración política. Los nacionalismos tienen límites y es difícil que puedan alcanzar muchas de las demandas que los ciudadanos requieren en la sociedad internacional actual. Ahora solo cabe esperar que se produzca, de manera inmediata, la salida del Reino Unido y que se recompongan, por nuestra parte, pensado en los intereses europeos, las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Los británicos han hablado con contundencia en estas elecciones. Ahora bien, los partidarios de un esquema de integración europea sólido y eficaz no debemos estar, sin embargo, apesadumbrados.

