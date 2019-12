Los talibán reivindican el asesinato de un soldado estadounidense en Afganistán

Los talibán han reivindicado este lunes el asesinato de un soldado estadounidense en el distrito de Chardara, en la provincia de Kunduz, en Afganistán. El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha explicado en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter que ha tenido lugar una explosión en el área de Haji Safarbai y que otro militar estadounidense y un efectivo afgano han resultado heridos. También el Ejército estadounidense ha confirmado la muerte de uno de sus soldados en un comunicado en el que no han aportado más detalles. Estados Unidos y los talibán negociaban, ayudados por Qatar, con miras a lograr un diálogo directo entre los insurgentes y el Gobierno afgano, pero las conversaciones se rompieron en septiembre después de que el grupo admitiera estar detrás de un atentado en Kabul que acabó con la vida de un soldado estadounidense y otras doce personas. Desde entonces, los talibán han reforzado su campaña de atentados y ofensivas en todo el territorio afgano y han reiterado que no firmarán un alto si antes no hay un calendario de retirada de tropas estadounidenses del país centroasiático.

