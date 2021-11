África

El estratega político Antonio Sola recibió la semana pasada el premio Aichana Abeid Boilil, que entrega cada año The Abolition Institute en una gala que rinde homenaje a quienes continúan con el legado de Abraham Lincoln luchando contra la esclavitud moderna. Sola, consultor en más de 450 campañas políticas en 25 países, es el primer español en ser premiado por esta organización, que ha reconocido en él su compromiso con la defensa de los Derechos Humanos y las libertades en diferentes países como Sudáfrica, Haití, o Mauritania.

En este último país ha trabajado en la campaña del candidato abolicionista y ex preso político Biram Dah Abeid, conocido como “el Mandela del siglo XXI” por su lucha contra la esclavitud. Sola conoció a Biram a principios de 2019 y decidió apoyarle en su campaña presidencial. Dah Abeid, reconocido con el Premio Internacional de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2013, es un político, abogado y militante de los derechos humanos, que se ha convertido en una figura emblemática en su país, debido a su lucha contra la esclavitud, motivo por el que ha estado tres veces en la cárcel

-¿Qué supone este premio internacional?

-Es un reconocimiento al trabajo de todos estos años en mi vida personal y profesional y en la del equipo, y especialmente al trabajo que venimos haciendo desde hace un año y medio en defensa de una causa que contribuye a construir un mundo mejor en Mauritania. Nos hemos comprometimos muy a fondo con el movimiento para la abolición de la esclavitud. Hemos trabajado en países como Liberia, Suráfrica y Haití y también en Mauritania, acompañando a Biram Dah Abeid, denominado el Mandela del siglo XXI, en su lucha para liberar al pueblo mauritano de una esclavitud moderna.

-¿A qué se refiere cuando dice “esclavitud moderna” en Mauritania”?

-La esclavitud fue abolida en Mauritania en 1981, fue el último país en hacerlo. Sin embargo, aún existen prácticas de esclavitud moderna. Más del 60% de los mauritanos viven bajo ese régimen. Los amos siguen teniendo la oportunidad de violar a las esclavas, viven como perros en casas de madera y sin libertad de movimiento. La minoría árabe bereber, que gobierna el país con bota de militar, tiene oprimido a la población mauritana, en su mayoría negra de tres etnias. La esclavitud está penada por ley, pero nadie hace nada para evitar esos comportamientos. Por ejemplo, Biram fue liberado porque su padre, que era esclavo, fue perdonado por el amo como un regalo por haber superado una enfermedad. Esto está pasando en el siglo XXI y nadie dice nada.

-¿Quién es Biram Dah Abeid?

-Para que se haga una idea, es un hombre que no sabe cuándo nació. La mayoría de los mauritanos son inexistentes porque durante años no les dieron carné de identidad. Como miembro de una etnia negra tuvo que luchar contra la adversidad y este sistema de esclavitud. A lo largo de su vida ha estado más de nueve años en la cárcel, donde ha sido golpeado y violentado por diferentes gobiernos de Mauritania. Logró huir de su país, se instaló en Senegal y pudo terminar de formarse en Francia. Hoy es un hombre libre que está viajando por diferentes países y que está siendo reconocido a nivel internacional. Es un hombre admirable, con mucho carácter, valiente, que no le teme a la muerte.

-¿Llegará a presidente?

-Sin duda, Biram va a ser presidente de Mauritania. Si la salud le da tregua y hacemos una campaña de presión internacional creo que logrará liderar el país. Es un hombre de poder y creo que va a transformar no solo Mauritania sino África. Sigue trabajando duro para lograr la libertad del pueblo mauritano. El eslogan de su campaña se llamó “Mi vida, tu libertad”. Es el eslogan más hermoso que nosotros como equipo hemos hecho nunca.

-¿Qué relación tiene España con Mauritania?

-España es el principal socio comercial de Mauritania porque el 80% del pescado que comemos viene de las costas mauritanas. ¿Qué dice el Gobierno de España ante esta situación de injusticia que sufre el pueblo mauritano? Nada. Cuando hubo elecciones en Mauritania, España, a través del cuerpo diplomático, reconoció al ganador oficial antes de que salieran los resultados. Qué mayor atropello que una cosa como esta. La noche electoral metieron en la cárcel a nuestro candidato y a otras 200 personas bajo amenaza de cargarse a esas 200 personas si Biram no aceptaba los resultados. Francia explota el gas de Mauritania, que es uno de los países del mundo más ricos en el subsuelo. Francia también calla. En Europa hablamos de derechos humanos y libertades pero luego toleramos inequidades en terceros países a los que tenemos que explotar. Ningún país europeo hace nada por evitar la esclavitud moderna en África.

-Háblenos de The Abolition Institute.

-Es una institución abolicionista muy influyente en la comunidad negra de Estados Unidos que lucha por el fin de la esclavitud en diferentes países de África y especialmente en Mauritania. Tiene su sede en Chicago, donde por tradición hay una comunidad afroamericana importante. Abraham Lincoln logró abolir la esclavitud en Estados Unidos con un decreto un 12 de febrero. Cada año entregan un premio en honor a la primera esclava mauritana liberada.