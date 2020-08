Un muerto y varios heridos en un tiroteo en un restaurante de Chicago

Según el departamento de bomberos de Chicago, seis personas han recibido disparos en el restaurante Lumes Pancake House en el vecindario de Morgan Park en el extremo sur de la ciudad. Según las primeras informaciones hay al menos un muerto y varios heridos. Tres personas fueron transportadas al Advocate Christ Medical Center en condiciones de graves a críticas, según NBC Chicago.

Los medios locales dicen que las víctimas estaban sentadas fuera del local debajo de una carpa al aire libre cuando una camioneta blanca se detuvo y alguien comenzó a disparar. Según NBC Chicago , la persona que murió era el objetivo del tiroteo.

La ciudad ha sufrido la violencia durante todo el fin de semana con 33 tiroteos y 8 muertos sin incluir este nuevo incidente. Según la ABC, alrededor de las 2:33 am los oficiales estaban realizando una parada de tráfico en la manzana 3300 de West Polk Street cuando vieron un arma en el vehículo. Los oficiales ordenaron al sospechoso que saliera del auto, pero él no obedeció. Luego, los agentes tuvieron que romper la ventanilla del automóvil del sospechoso en un intento de arrestarlo.Mientras intentaba poner al sospechoso bajo custodia, se produjo una pelea y el delincuente disparó múltiples tiros, alcanzando a ambos oficiales, según los informes policiales.

.El último tiroteo fatal del fin de semana mató a un hombre de 34 años en Gresham, en el lado sur.Un hombre murió a tiros y una mujer resultó herida el domingo en Gresham, en el lado sur, según la policía de Chicago.El hombre de 34 años estaba parado alrededor de las 5 am en la manzana 1100 de West 87th Street cuando dos hombres se acercaron y abrieron fuego, dijo la policía. Fue golpeado varias veces en la cara y la parte superior del cuerpo .La mujer, de 36 años, estaba de pie junto a la puerta de una casa cercana cuando recibió un disparo en el pie, dijo la policía.

.Aproximadamente 25 minutos después, una mujer de 23 años recibió un disparo en La Villita en el lado suroeste.Según la policía de Chicago, alrededor de las 5:25 am estaba en la acera en la manzana 2300 de South Homan Avenue, cuando recibió un disparo en el pecho .La llevaron al Hospital Monte Sinaí y se encuentra en estado crítico. Un hombre de 29 años también recibió un disparo mortal el domingo en Back of the Yards en el Southwest Side. Según la policía de Chicago, el joven de 29 años salía de una fiesta a las 3:38 am en la manzana 900 de West Garfield Boulevard cuando alguien le disparó en la cabeza.

Unos minutos antes, un hombre y una mujer resultaron heridos en un tiroteo en Austin en el West Side.Estaban en la acera a las 3:24 am en la manzana 5900 de West Huron Street cuando escucharon disparos, dijo la policía de Chicago. Dijeron a los investigadores que no vieron al tirador ni sabían de dónde venían los disparos.El hombre de 29 años recibió un disparo en el muslo izquierdo mientras que la mujer, de 25 años, recibió un rasguño en la cabeza, dijo la policía.