El presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, ha defendido este viernes la opción de boicotear las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre y ha dicho que lo contrario sería “rendirse cerca de la meta”. “Disminuir nuestra petición sería complacer al opresor y rendirse cerca de la meta”, ha manifestado Guaidó en una entrevista concedida a la Cadena Ser en la que ha reconocido que “el régimen se ha aferrado al poder y ha resistido la presión cívica y la presión internacional”.

Guaidó ha sostenido que “la mayoría de los venezolanos quieren alternativas” y ha agregado que el objetivo de cara a los comicios es “lograr un proceso de presión que desemboque en unas elecciones libres, justas y verificables”. En este sentido, ha asegurado que la opción de ceder “no está en el horizonte para los venezolanos, a sabiendas de que hay un país de grandísimo potencial y enormes oportunidades”. “Tenemos que luchar hasta lograrlo”, ha apuntado.

El presidente autoproclamado ha argüido que es necesario buscar “alternativas al fraude que pretende el régimen” y ha hecho hincapié en la exigencia sobre diez puntos de obligatorio cumplimiento de cara a garantizar que el proceso sería justo. Las condiciones de la oposición, “que parecieran casi obvias”, incluyen “el derecho a ser elegido”, la liberación de “300 presos políticos” y el fin de “decenas de inhabilitaciones”, así como que los partidos políticos vuelvan a manos de sus dirigentes.

Por otra parte, ha criticado que “el régimen designara unilateralmente al Consejo Nacional Electoral (CNE)” y ha recordado que “es el Parlamento el que lo decide”, al tiempo que ha añadido que el calendario electoral contempla que haya presidenciales antes de las parlamentarias. La última petición deriva de la necesidad de que haya observadores internacionales durante la votación.

“Hoy no cumple ninguno la dictadura de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro”, ha dicho, antes de descartar concurrir a las elecciones en caso de que haya observación internacional. “Una de cinco condiciones no son condiciones”, ha argumentado Guaidó. “En este momento ni siquiera yo pudiera ser candidato, y no porque yo deba ser candidato, sino porque es la estrategia de la dictadura inhabilitar, perseguir y encarcelar a toda la disidencia”, ha indicado el presidente autoproclamado de Venezuela.

De esta forma, ha explicado que “la dictadura insiste en esto porque trata de confundir a la opinión pública internacional” y ha recordado que 37 partidos opositores han firmado un pacto para no presentarse a las elecciones porque “no cuentan con ninguna” de las características reclamadas. “Si algo puede ayudar hoy la UE y la comunidad internacional es fijar con mucha dureza estas condiciones elementales para convertir el proceso electoral en Venezuela en una solución real al conflicto y que no sirva a la dictadura para validar un nefasto régimen que hoy tiene cinco millones de refugiados en América Latina”, ha puntualizado.

Diferencias con Capriles

En otro orden de cosas, Guaidó ha indicado que las reservas expresadas por el destacado opositor Henrique Capriles, que ha dicho que sopesa concurrir a las urnas, “sin duda no son lo mejor”, si bien ha hecho hincapié en que “unidad no es unanimidad”. “Respeto cualquier individualidad (...) pero creo más en las instituciones”, ha dicho, antes de argumentar que “el Parlamento, el Gobierno encargado, 37 partidos y 105 organizaciones civiles han rechazado este fraude”.

“Sería injusto con 37 partidos políticos que una persona simbolice la división de la unidad”, ha dicho Guaidó, quien ha reconocido que “las diferencias generan mucho más ruido que los acuerdos”. “Decidimos por unanimidad no concurrir de nuevo”, ha manifestado. De esta forma, ha enfatizado que “parte de la crisis en Venezuela es la debilidad de las instituciones. Hay que fortalecer la decisión de todas las instituciones de luchar por condiciones y no concurrir en el fraude”.

Guaidó ha lamentado además que el país cuenta con “indicadores de guerra” a causa de la crisis económica y la situación de los desplazados. “No hay condiciones, debemos luchar por una alternativa”, ha zanjado. Las declaraciones del presidente autoproclamado de Venezuela han llegado horas después de que fuentes de la Unión Europea (UE) hayan señalado a Europa Press que un aplazamiento de las elecciones daría margen para negociar las reformas necesarias que permitan celebrar unos comicios “creíbles”.

“Un retraso electoral ofrecería espacio político adicional y daría tiempo para negociar reformas que hagan las elecciones creíbles”, han destacado las fuentes, que han confirmado la recepción de la invitación cursada por el Gobierno de Nicolás Maduro para que la UE envíe observadores a las mismas, “así como una lista de garantías adicionales para la transparencia del proceso electoral”.

El Alto Representante de la UE de Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ya ha advertido de que para que se pueda enviar una misión de observación a Venezuela deben darse “las condiciones mínimas para unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes”, han recordado las fuentes.