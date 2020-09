Maduro quiere que los candidatos se pongan la vacuna rusa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha propuesto que los candidatos que aspiren a un escaño en la Asamblea Nacional en las elecciones de diciembre reciban la vacuna desarrollada en Rusia contra la COVID-19, “para que hagan su campaña electoral con mayor seguridad”. Maduro ha declarado que es solo “una propuesta para su evaluación técnica, científica, política e institucional”, aunque ya ha instado a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que se coordine con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para estudiar las posibilidades.

En total, más de 14.000 personas se presentan en los comicios de diciembre, a los que el chavismo concurre bajo la bandera del Gran Polo Patriótico (GPP), una alianza que contará con 554 candidatos. Maduro confía en recuperar el control del Parlamento, ahora en manos de la oposición, y ha encabezado la presentación de la campaña.

La oposición, encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha decidido no participar en los comicios por considerarlos fraudulentos, pero Maduro ha insistido en que el poder electoral se ha limitado a cumplir con el “mandato constitucional” al llamar a renovar el órgano legislativo, según medios oficiales. “Ha convocado las elecciones obligatorias del año 2020, que me escuchen en Venezuela y más allá de Venezuela”, ha añadido, haciendo énfasis en el carácter de “obligatorias” que le atribuye una votación que no convence tampoco a los países aliados de Guaidó, entre ellos Estado Unidos y la Unión Europea.

“Están tratando de levantar una campaña desde Europa y de algunos factores políticos desesperados por sabotear este proceso creando matrices de opinión”, según Maduro, quien ha advertido de que con esta campaña se está buscando “suspender” en última instancia la votación del 6 de diciembre.

Críticas a Capriles

El mandatario venezolano ha acusado al opositor Henrique Capriles de “encabezar” una de estas supuestas campañas de financiación, a pesar de que el excandidato presidencial se ha desmarcado en estas últimas semanas de la línea seguida por Guaidó y ha planteado la posibilidad de participar en los comicios. “Dice que si Maduro sintiera que va a perder no habría elecciones. Así ellos piensan, inventan excusas para escabullirse y cobardemente así lo hicieron en 2005”, ha señalado el presidente, en alusión a otros comicios parlamentarios a los que la oposición tampoco concurrió.

"Solo lograron que la revolución ganara en solitario el Parlamento", ha apostillado. En este sentido, ha asegurado que el chavismo reconoció la victoria opositora en las elecciones de 2015, si bien en la práctica la Asamblea Nacional fue declarada en desacato y ha quedado sin poder real durante estos últimos años.