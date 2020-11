Al Estado Islámico le da lo mismo que en EE.UU. haya ganado Biden, tan “tirano como Trump”

Al Estado Islámico le da lo mismo que Biden haya ganado las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que Trump, salvo que prosperaran sus reclamaciones judiciales, las haya perdido. Su fanatismo les lleva a considerar como enemigo a liquidar a toda persona que no piense como ellos o no esté dispuesto a someterse a sus dictados. Que se sepa, en la banda terrorista no rigen, precisamente, las normas democráticas, sino el poder del jefe y la fuerza de las armas.

Según publicaron anoche los yihadistas en su revista Naba (número 260) los norteamericanos, a los que califican como esclavos, seguirán las consignas que, según ellos, se imparten contra los musulmanes.

“Tan pronto como ganan la nominación del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, sus esclavos se apresuran a felicitarle, someterse y obedecer al nuevo tirano, para ayudarlos a permanecer dominados por los cuellos de los siervos, y gobernarlos con lo que el dictador quiere”, según la traducción obtenida a través de los sistemas disponibles en internet.

Entre los “esclavos” que apoyan al nuevo “tirano” incluyen a los que han votado a Biden, porque tenían miedo a que siguiera Trump

Se declaran en guerra contra “todos los tiranos y los infieles de otras religiones”; y se muestran pacientes hasta que sea su religión la que se imponga gracias a la yihad.