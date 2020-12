Una niña de tres años murió congelada el pasado 4 de diciembre en la localidad rusa de Satka después de levantarse en plena noche y acceder a una zona de su casa sin calefactar, en la que la temperatura no superaba los -15 grados centígrados. Angelina no puedo encontrar el camino de regreso a su habituación y se sentó en el suelo, cerca de la puerta principal de la casa, donde murió de hipotermia. A la mañana siguiente, su madre se levantó y fue a verla a su habitación, al no encontrarla recorrió la casa hasta que se topó con el cadáver.

Según las primeras investigaciones, Angelina protagonizaba de forma asidua estos episodios pero siempre uno de sus padres se daba cuenta, se levantaba y la acompañaban de nuevo a la cama. Pero esta vez no fue así. La familia había celebrado el primer cumpleaños de la hermana pequeña de Angelina y sus padres se acostaron un poco mas tarde de lo habitual. Svetlana, madre de la víctima declaró a la policía que “acosté a Angelina a la cama y se durmió antes de la medianoche. “Nosotros (ella y su esposo) nos quedamos viendo la televisión y después nos acostamos. Cuando nos despertamos por la mañana, no la encontramos en su cama. La encontramos en el pasillo. Estaba tirada en el suelo”.

La madre cree que Angelina entró sonámbula en el pasillo, que es un área de la casa sin calefacción, y no pudo encontrar el camino de regreso. “Ella era sonámbula. Fue al pasillo y no regresó”, lamentó. “Lo más probable es que no encontrara el pomo de la puerta en la oscuridad y no haya podido volver a entrar”, añadió. La madre indicó que ni ella ni su esposo escucharon ningún sonido durante la noche.

La policía ha abierto una investigación para aclarar las causas de la muerte y estudian abrir una causa penal contra la madre por negligencia y podría ser condenada a dos años de prisión.

El portavoz de la policía local Mikhail Krokhin comentó que “la investigación estableció que la niña salió del área interior de la casa por su cuenta. Caminó por el pasillo, sufrió de hipotermia y murió”. Los investigadores determinaron que la temperatura en el pasillo donde murió la niña era de -15 centígrados.

En el invierno, las temperaturas medias en Satka pueden bajar hasta -17 grados por el día y caer a -25 por la noche.

Mientras se aclaran las circunstancias de fallecimiento y la posible implicación de los padres, los servicios sociales se han hecho cargo de la tutela de la hija pequeña de la pareja.