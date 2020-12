Un bebé de tres meses muere por beber la leche materna de su madre drogadicta

Una niña de tres meses murió de una sobredosis en Luisiana, Nueva Orleans. La madre llamó a emergencias después de que la pequeña se quedara dormida después de comer y no se despertara. Cuando los sanitarios llegaron para socorrerla, ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida y decretaron su muerte “por causas desconocidas”.

La madre, Autumn Blansett, de 31 años, fue detenida el pasado viernes después de se conociera el resultado del informe de Toxicología y que indicaba que la causa de la muerte fue una dosis letal de metanfetaminas, tal y como informó la cadena WWL-TV.

La madre del bebé reconoció haber consumido drogas antes de alimentar a su bebé

Los investigadores detuvieron a la mujer y la interrogaron. Ella negó haberle proporcionado drogas a su bebé, pero reconoció que había tomado metanfetamina y marihuana antes de amamantarla. El testimonio de Blansett fue corroborado por los agentes, que encontraron muestras de ambas drogas durante el registro de la vivienda familiar.

De momento no hay fecha, pero Blansett deberá presentarse ante el juez acusada del homicidio de su hija. A pesar de lo extraño del caso, no es el primero que se produce este año. Tal y como indicaron desde WNDU-TV, se han producido casos similares este año en Estados Unidos.