-A Trump le quedan menos de dos semanas de gobierno, ¿qué futuro le espera cuando abandone la Casa Blanca?

-Tiene tres escenarios: en primer lugar volver a postularse como presidente en 2024. Otra posibilidad sería convertirse en una figura mediática y promover la política de derechas. Y como última elección abandonar la política y volver a los negocios, aunque no parece muy interesado en esta última opción. En cualquier caso la política y los medios de comunicación han sido sus mejores negocios. Realmente no le gustaba ser presidente, siempre prefería más jugar al golf o celebrar mítines. Además, sus acciones hacia él desde que perdió las elecciones han perjudicado sus posibilidades. Su ego pretenderá reivindicarse de nuevo lo más rápido posible y triunfando, pero al final dudo que lo haga (podría estar equivocado). Así que creo que la respuesta más probable es que tratará de encontrar alguna plataforma de medios donde pueda llamar la atención, ganar dinero y lanzar bombas. Desafortunadamente para Estados Unidos no se irá.

-¿Por qué el presidente ha dado un giro de 180 grados para condenar la violencia del asalto al Capitolio después de haber arengado a los manifestantes?

-Estados Unidos se ha visto conmocionado por los horribles sucesos ocurridos esta semana, y las encuestas rápidas sugieren que incluso la mayoría de los republicanos desaprueba las acciones llevadas a cabo por Trump. Algunos miembros de su Administración están hablando de su destitución invocando la Enmienda 25, otros están abandonando sus cargos como protesta y muchas personas están pidiendo a gritos un juicio político y una condena contra el presidente. Entonces, como Trump ha visto que ha ido demasiado lejos, ahora ha optado por retroceder un poco. De hecho ya ha admitido que habrá una nueva Administración, pero realmente no ha reconocido que perdió las elecciones y probablemente nunca lo hará. En otras palabras, sus declaraciones son puramente tácticas, solo a corto plazo.