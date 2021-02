La mujer más longeva de Europa supera el coronavirus a los 116 años

Lucile Randon ha vuelto a conseguir un hito. A sus 116 años es la segunda personas más mayor del mundo. No sólo es la mujer más longeva de Francia y de Europa, sino que ha padecido el coronavirus y lo ha superado. La hermana André, cuyo nombre religioso desde que se uniera a una orden católica en 1944, dio positivo en covid-19 en Toulon, al sur de Francia, el 16 de enero. Lucile Randon vivía en un asilo con otros jubilados. Al no tener síntomas, la aislaron del resto de residentes. Hoy, una vez que se había conocido que ya estaba bien, todos la aplaudieron calurosamente en el Sainte Catherine Labouré.

Noticias relacionadas Internacional .De la gripe española al coronavirus en 102 años

También habló por videoconferencia con familiares, el alcalde de Toulon y los medios de comunciación que siempre insisten en la gran pregunta: “¿Cuál es tu secreto para la longevidad?”.

Ya sea por el poder de sus oraciones o por sus células, la monja francesa de 116 años ha sobrevivido a la COVID-19 tan solo tres semanas después de dar positivo.

La hermana André reconoció al periódico “Var-Matin”: “Ni siquiera me di cuenta de que lo tenía”.

Ni siquiera se preocupó cuando escuchó la noticia del diagnóstico. “No me preguntó sobre su salud, sino sobre sus hábitos”, indicó David Tavella, portavoz de la residencia de ancianos Sainte Catherine Labouré, al diario local. “Por ejemplo, quería saber si los horarios de comidas o de acostarse cambiarían. Ella no mostró miedo a la enfermedad. Por otro lado, estaba muy preocupada por los otros residentes”.

No todos compartieron la suerte de la hermana André: en enero, 81 de los 88 residentes de la instalación dieron positivo y unos 10 murieron, según el periódico.

Según los informes, la monja ahora está oficialmente curada y se le permitió asistir a misa.

Sin miedo

Cuando se le preguntó si tenía miedo de tener COVID-19, la hermana André dijo a la televisión francesa BFM: “No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir... Estoy feliz de estar aquí, pero también me gustaría estar en otro lugar, unirme a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela“.

David Tavella aseveró que la monja, que es ciega, ya estaba bien. “Consideramos que está curada. Está muy tranquila y está ansiosa por celebrar su 117 cumpleaños el jueves”.

Tavella añadió que la hermana André, que es muy animada, celebrará su cumpleaños con un grupo de ancianos de la residencia más pequeño de lo habitual debido al riesgo de infección por coronavirus.

“Ha tenido mucha suerte”, añadió.

La hermana André, quien nació el 11 de febrero de 1904, es la segunda persona viva más vieja del mundo según la Lista de Rankings Supercentenarios Mundiales del Grupo de Investigación en Gerontología (GRG). La persona de mayor edad es Kane Tanaka de Japón, quien cumplió 118 años el 2 de enero.

Las 20 personas más ancianas del mundo en la lista GRG son todas mujeres.