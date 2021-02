El culto a Elon Musk o Jack Ma tiene sus ventajas, pero también sus peligros

“Me convertí en meme, destructor de pantalones cortos”. Este tuit reciente de Elon Musk alcanzó un tono mesiánico que sus discípulos lamieron. El mes pasado ha impulsado el estatus de culto del súper emprendedor. La saga GameStop le dio munición en su larga batalla con los vendedores en corto, al tiempo que lo posicionó como un campeón del pequeño que se enfrenta a Wall Street.

Esta semana, los fanáticos quedaron encantados con el anuncio de que el fabricante de automóviles eléctricos de Musk, Tesla, había invertido 1.500 millones de dólares en bitcoins y comenzaría a aceptar la criptomoneda como forma de pago. Anteriormente, un aluvión de tuits descarados de Musk sobre dogecoin (“la criptografía de la gente”) había enviado a los inversores serios a luchar para aprender más sobre una moneda digital que comenzó como una broma.

El humor travieso es un sello distintivo de Musk, pero el impacto de sus misivas no es una broma. Pueden hacer que los rebaños se estampen. Su anuncio de bitcoin lo impulsó a nuevas alturas. El valor de mercado de Tesla subió brevemente por encima de los 830.000 millones de dólares, cerca de su punto máximo. La historia de los negocios está plagada de flautistas, pero, como señala Peter Atwater, un psicólogo social, ninguno ha igualado a Musk por la cantidad de cosas que ha ayudado a ponerse al rojo vivo, desde automóviles y criptografía hasta viajes espaciales y Clubhouse. una aplicación de podcasting en vivo en la que apareció. Eso invita a dos preguntas. ¿Qué hace que el aroma Musk sea tan embriagador para tantos? ¿Y cuáles son los pros y los contras de ser un CEO de culto?

Las figuras de negocios más grandes disfrutan de varios grados de celebridad. Una categoría incluye a los directores ejecutivos de grandes empresas que, aunque carismáticos, no logran inspirar una devoción febril. Jeff Bezos, el jefe saliente de Amazon, inspira admiración en Wall Street y envidia en otras oficinas de la esquina, pero es demasiado comedido para atraer a las fanáticas babeantes. De manera similar, en sus 20 años de carrera, Jack Welch se ganó una reputación (desde entonces disputada) por su éxito rotundo, pero era demasiado frío para hipnotizar a las masas.

El segundo grupo comprende a magnates que alcanzan un estatus de culto, pero cuyos negocios apenas merecen la adulación. Su marca registrada es a menudo la autopromoción descarada. Richard Branson ha pasado décadas cultivando una imagen como un hippy-pirata corporativo que se enfrenta a titulares complacientes en industrias desde la aviación hasta las finanzas. Donald Trump se promocionó a sí mismo como el gran negociador. Ambos tienen hordas de fanáticos con los ojos abiertos. Ninguno de los dos ha construido un negocio que se acerque a los 10.000 millones de dólares en valor o esté construido para la estabilidad.

La tercera categoría es más exclusiva: aquellos que construyen cultos a la personalidad y grandes negocios. Junto a Musk en este club está Jack Ma, el fundador de Alibaba, el titán tecnológico de China. Millones de estudiantes universitarios chinos y otros aspirantes a empresarios compraron la imagen que él cultivó, de un maestro humilde convertido en un titán tecnológico filantrópico con un toque de genialidad cultural (una vez apareció como maestro de tai chi en una película de artes marciales). La admiración por el señor Ma a menudo ha rayado en el fervor religioso. En 2015, un grupo de comerciantes en línea creó un santuario para él, para traerles buena suerte en el “día de los solteros”, un festival de compras electrónicas.

Los señores Musk y Ma caminan por un camino marcado por una leyenda empresarial india: Dhirubhai Ambani, quien fundó Reliance Industries, un conglomerado de petroquímicos a telecomunicaciones. Hijo de un maestro de escuela de la aldea que se cortó los dientes comerciando hilo de poliéster, Ambani fue pionero en el culto a la equidad. Su truco, en un país donde las empresas habían dependido durante mucho tiempo principalmente de los bancos para obtener financiación, era ver el potencial sin explotar más abajo en la pirámide. Hizo una gira por India, convenciendo a los ahorradores de clase media de que ellos también podían unirse a la clase capitalista.

Cuando Reliance salió a bolsa en 1977, atrajo a 58.000 inversores. Los accionistas que atrajo lo han hecho bien: el precio de la acción ha ganado un 275.000% desde la salida a bolsa. Cuando 30.000 de ellos se presentaron para rendir homenaje en una reunión general, tuvo que ser trasladado a un parque. En estos días, solo Warren Buffett atrae a fanáticos en tales cantidades (o lo hizo antes de la covid-19).

El estatus de culto confiere ventajas. La renta variable es más barata cuando quienes la compran son inversores minoristas devotos, no instituciones testarudas. Los pequeños inversionistas también son más pacientes, prestando atención a los llamados a “mantener la fe” durante derroches de inversión sin fines de lucro. Los costos de comercialización son bajos. Musk puede usar las redes sociales para pulir su marca (y la de Tesla) por nada. Los fanáticos están dispuestos a pasar por alto fallas que los consumidores más desapasionados no querrán. La calidad de construcción de Tesla no es de clase mundial y los reguladores, más recientemente los de China, señalan con frecuencia sus preocupaciones.

Sin embargo, es difícil verlo reflejado en las ventas de la empresa o en el precio de las acciones. Por último, el atractivo de las masas significa influencia política. La popularidad de Ambani lo ayudó a modificar la política comercial de India a su favor. Musk ayuda a explicar el trato blando por parte de Gobiernos y reguladores, sobre tuits deshonestos o reapertura de fábricas en la pandemia.

Pero combinar el poder de las estrellas y la escala no está libre de riesgos. Musk forjó su reputación como David, fomentando rebeliones contra las élites de Detroit y Wall Street. Pero ahora es un Goliat: el hombre más rico del mundo que dirige su fabricante de automóviles más valioso. Jugar ambos roles es un juego peligroso. Esto se hace aún más al ser un ícono cultural, lo que lo deja más vulnerable a los cambios de gusto social, y el gusto puede cambiar en un santiamén en línea.

No te financiarás ídolos

El sentimiento podría cambiar si sus devotos comienzan a dudar de que él se preocupa por sus intereses. Ambani pudo rechazar repetidas acusaciones de manipulación financiera; derrotó a los vendedores en corto con la ayuda de un grupo de corredores conocidos como “Friends of Reliance”. Es posible que Musk no tenga tanta suerte. Acólitos que se acumularon en acciones de GameStop después de su “¡Gamestonk!” El grito de guerra del 26 de enero estaban comprando cerca de la cima. Su reciente cripto-charla parece interesada a la luz del movimiento bitcoin de Tesla.

Finalmente, la ventaja política puede convertirse en una pesadilla. Pregúntele a Ma, quien, sobrestimando su poder, reprendió públicamente a los reguladores chinos el año pasado. Irritado, Pekín echó a perder la lista planeada de Ant, la filial financiera de Alibaba, y la está obligando a reestructurarse. Unirse a las filas de los directores ejecutivos de culto puede reducir su coste de financiación. Pero aumenta el coste de un error de cálculo.