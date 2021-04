Noah Green, el atacante del Capitolio, era un seguidor de la Nación del Islam

El oficial de policía del Capitolio William “Billy” Evans, murió ayer como consecuencia del ataque con coche de un individuo que se estrelló contra una de las barreras en un acceso al Congreso de Estados Unidos. El agente, un veterano de 18 años, falleció en el hospital, donde su compañero está ingresado grave. Pero, ¿quién es el autor del ataque y cuáles son sus motivaciones?

Noticias relacionadas Internacional .Se investiga si el ataque al Capitolio que costó la vida a un policía fue un atentado terrorista

El conductor y autor del atropello ha sido identificado como Noah Green, de 25 años. Fue asesinado a tiros después de que salió de su automóvil y se abalanzó sobre la policía con un cuchillo. Es residente de Indiana, según la cadena Fox News y se identificaba en Facebook como un seguidor de la Nación del Islam. Al parecer, recientemente había perdido su trabajo.

Otros medios de EEUU indican que el autor del crimen mostró su admiración en el pasado por Elijah Muhammad, el fallecido líder de la Nación del Islam que fue mentor de Malcolm X. Incluso el propio Green se refirió a sí mismo como “Noah X”.

En su cuenta e Facebook, el atacante había afirmado que existe “mucha confusión en esta época desde mi perspectiva”, debido a la crisis de la pandemia por la covid además del “desempleo, el aumento de la deuda nacional, la división dentro de la esfera política, los rumores de guerra y cosas por el estilo”.

Un hombre irritado con el sistema

“Para ser honesto, estos últimos años han sido duros, y estos últimos meses han sido más duros”, escribió Noah Green. “Me han sometido a algunas de las pruebas más grandes e inimaginables de mi vida. Actualmente estoy desempleado después de que dejé mi trabajo en parte debido a aflicciones, pero en última instancia, en busca de un viaje espiritual“.

Los investigadores están analizando sus antecedentes y examinando si tenía algún historial de salud mental mientras trataban de discernir el motivo del ataque. También estaban trabajando para obtener órdenes de acceso a sus cuentas online. Dos policías dijeron a The Associated Press que los investigadores inicialmente creyeron que el sospechoso apuñaló a uno de los agentes, pero luego no quedó claro si el cuchillo realmente hizo contacto, en parte porque el vehículo golpeó a los agentes con mucha fuerza.

La policía tiene un vídeo que muestra al conductor del automóvil accidentado saliendo con un cuchillo en la mano y comenzando a correr hacia los dos agentes, dijo la jefe interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, a los periodistas. Las autoridades dispararon al sospechoso, que murió en un hospital.

Las autoridades dijeron que no había una amenaza en curso, aunque el Capitolio fue cerrado por un tiempo como medida de precaución. Tampoco hubo una conexión inmediata aparente entre el accidente del viernes y los disturbios del 6 de enero.

El incidente se produjo menos de dos semanas después de que la Policía del Capitolio retirara una cerca exterior, un esfuerzo por asegurar el complejo después de que miles de partidarios del expresidente Donald Trump marcharon en el edificio el 6 de enero y alrededor de 800 de ellos se irrumpieran en el interior.