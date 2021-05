“Mejor una hija drogadicta que lesbiana”: la historia de una joven repudiada y expulsada de casa por sus padres

Nacida de un padre marroquí y una madre italiana, Malika Chalhy nunca se pudo imaginar que se encontraría en la calle después de revelar a sus progenitores su homosexualidad, según informaron medios locales.

En una carta dirigida a sus padres, la joven de 22 años que fue repudiada escribió que se enamoró de una chica, dando a conocer así su orientación sexual. Esta revelación suscitó la indignación de sus padres quienes no dudaron en echarla fuera del hogar familiar sin sus pertenencias.

Malika no olvida las palabras de su madre: “Si vuelves te mataremos, mejor 50 años de cárcel que una hija lesbiana” o “mejor una hija drogadicta que una lesbiana. Otras personas tienen suerte porque tienen hijos normales. Solo nosotros apestamos así”, son algunos de los insultos que ha tenido que escuchar la joven de sus propios padres.

La historia de Malaika se ha vuelto viral en las redes sociales y ha conmocionado a Italia y ha puesto de manifiesto el infierno que supone para algunas personas del colectivo LGTBI vivir abiertamente con su orientación sexual en pleno siglo XXI y en un país desarrollado.

Asimismo, la víctima ha contado su historia a varios medios italianos y ha denunciado su situación ante la fiscalía de Florencia, que ha abierto recientemente una investigación. “Yo no soy quien debería avergonzarse. Yo no soy quien no es normal. No es normal golpear a un niño o insultarlo por quien es o elige ser, no es normal juzgar y señalar a los demás, no es normal culpar a alguien solo porque es homosexual”, explicó Malika al portal italiano ‘Fanpage’.

Por otro lado, la joven ha conseguido recaudar 138.490 euros a través de la plataforma GoFundMe, de los cuales destinará una parte a pagar a su psicólogo y los abogados que llevan su caso y otra a donaciones a asociaciones que ayuden a los más desfavorecidos.

De momento un diputado del Partido democrático italiano, Alessandro Zan, ha iniciado una proposición de ley con el fin de llenar el vacío legislativo que hay en relación a la protección de las personas LGTBI. La “ley Zan” busca modificar la ley Mancino de 1993 e instituir un día contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia el 17 de mayo, hoy precisamente.