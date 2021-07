La Marina acusa a un soldado de quemar un buque de guerra que dejó 60 heridos y tuvo que ser desguazado

La Marina de Estados Unidos acusó el jueves a un marinero de iniciar un incendio el año pasado que destruyó el USS Bonhomme Richard atracado en San Diego, lo que marcó el peor incendio de un buque de guerra fuera de combate en la rama marítima en los últimos tiempos. El buque de asalto anfibio ardió durante más de cuatro días. Abandonado con importantes daños estructurales, eléctricos y mecánicos, el barco fue posteriormente desguazado. Las estimaciones para reemplazarlo ascendieron a 4.000 millones de dólares. El USS Bonhomme Richard había aparecido en varias escenas de películas como “Battleship” y “Act of Valor”, ambas estrenadas en 2012. El barco se usó en las maniobras que Corea del Sur y EEUU realizan de manera anual.

El USS Bonhomme Richard en llamas en julio de 2020

El marinero era miembro de la tripulación en ese momento, informó Sean Robertson, portavoz de la Tercera Flota de EEUU dijo en un comunicado. El marinero fue acusado de incendio provocado agravado y de arriesgar intencionalmente un barco, dijo Robertson. No se dio a conocer ningún nombre. No se proporcionaron otros detalles y no estaba claro qué pruebas se encontraron o cuál fue el motivo.

Los barcos de asalto anfibios se encuentran entre los pocos de la flota estadounidense que pueden actuar como un mini portaaviones. El Bonhomme Richard se acercaba al final de una actualización de dos años que se estimaba en 250 millones de dólares cuando estalló el incendio el 12 de julio de 2020.

Aproximadamente 160 marineros y oficiales estaban a bordo cuando las llamas arrojaron una enorme columna de humo oscuro desde el buque de 840 pies (256 metros), que había sido atracado en la Base Naval de San Diego mientras se sometía a la actualización.

El USS Bonhomme Richard en llamas en julio de 2020

El incendio comenzó en el área de almacenamiento inferior del barco, donde se almacenaban cajas de cartón, trapos y otros suministros de mantenimiento. Pero los vientos provenientes de la Bahía de San Diego azotaron las llamas y las llamas se extendieron por los pozos de los ascensores y las chimeneas de escape.

Luego, dos explosiones, una que se escuchó a 21 kilómetros (13 millas) de distancia, hicieron que creciera aún más. El fuego envió un humo acre ondeando sobre San Diego, y los funcionarios habían recomendado a las personas que evitaran hacer ejercicio al aire libre.

El USS Bonhomme Richard en llamas

Los bomberos atacaron las llamas dentro del barco, mientras que los barcos de extinción de incendios con cañones de agua dirigieron corrientes de agua de mar hacia el interior del barco y los helicópteros hicieron gotas de agua. Más de 60 marineros y civiles fueron tratados por heridas leves, agotamiento por calor e inhalación de humo.