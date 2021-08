Brutal asesinato de un policía afgano por parte del Estado Islámico

No ha sido en Occidente. Es un asesinato más de los cometidos a diario por el Estado Islámico (Daesh, Isis). Ha pasado inadvertido, pero no deja de ser una muerte fruto del odio. La víctima no había cometido otro “delito” que pertenecer a las Fuerzas de Seguridad de su país. Ocurrió, según relatan los yihadistas, cerca de la localidad de Kunduz.

Los terroristas se disputan ese territorio con Al Qaeda, donde la anunciada salida de las tropas norteamericanas está propiciando un avance considerable de los talibanes, que ya dominan numerosos distritos.

Daesh no quiere ser menos en un territorio, cuyo control reporta importantes beneficios por el cultivo del opio. Recientemente, difundió un vídeo con imágenes inéditas del asalto a la prisión de Jalalabab, en agosto del año pasado, de la que lograran rescatar a decenas de presos de la banda, dentro de un plan general para atacar cárceles (hubo una posterior en el Congo), con el fin de demostrar que no se olvidan de los “moujahines” cautivos.