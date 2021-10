Un hombre viola a una mujer en un tren de cercanías con el vagón lleno de gente y sin que los pasajeros hagan nada

Un hombre acusado de violar a una mujer en un tren de cercanías a las afueras de Filadelfia, Estados Unidos, la acosó durante más de 40 minutos mientras varias personas sostenían sus teléfonos para aparentemente grabar la agresión sin intervenir, según las autoridades. Pasaron más de dos docenas de paradas de tren mientras el hombre acosaba, manoseaba y finalmente violaba a la mujer, dijo el jefe de policía de la Autoridad de Transporte del Sureste de Pensilvania en una conferencia de prensa el lunes.

La policía no cree que ningún testigo del tren llamara al 911. Están investigando si algunos transeúntes filmaron la agresión. Tanto el hombre como la mujer subieron al tren en la misma parada el miércoles por la noche en el norte de Filadelfia. Los agentes apartaron al hombre de la mujer en la última parada. Acudieron en unos tres minutos tras la llamada al 911 de un empleado de la autoridad de transporte, dijeron las autoridades.

“Lo que queremos es que todo el mundo esté enfadado y disgustado y que esté decidido a hacer el sistema más seguro”, dijo el jefe de la policía de SEPTA, Thomas J. Nestel III, en la conferencia de prensa.

Los registros de la detención muestran que Fiston Ngoy, de 35 años, fue acusado de violación y delitos relacionados. La declaración jurada de arresto de Ngoy detalla los momentos de la agresión, incluyendo que durante esos 40 minutos la mujer parece empujar repetidamente a Ngoy. Nestel no quiso dar un número aproximado de testigos y no quedó claro en la declaración jurada cuántos pasajeros estuvieron presentes durante esos 40 minutos. Las autoridades no han hecho público el vídeo de vigilancia.

“Puedo decir que la gente estaba sosteniendo su teléfono en dirección a esta mujer que estaba siendo atacada”, dijo.

Elizabeth Jeglic, profesora de psicología del John Jay College of Criminal Justice, investiga la prevención de la violencia sexual. Dijo que si la gente se siente incómoda interviniendo físicamente, hay otras opciones como llamar a la policía. “Cuando hay varias personas, la gente no interviene necesariamente”, dijo. “Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que, al observar las imágenes de vídeo de circunstancias más extremas, en el 90% de los casos se ve que la gente interviene. Así que en este caso fue una aberración que alguien no interviniera para ayudar a esta persona”.

El superintendente Timothy Bernhardt, del Departamento de Policía de Upper Darby, ha dicho que las imágenes de vigilancia mostraban que había otros pasajeros en el tren y que alguien “debería haber hecho algo”. Se dejaron mensajes para Bernhardt el lunes. El New York Times informó que Bernhardt dijo que las personas que grabaron el ataque y no intervinieron podrían ser acusadas, pero que eso lo determinaría la oficina del fiscal del condado de Delaware.

En Filadelfia no se hicieron llamadas al 911. Nestel dijo que la policía todavía estaba esperando que el 911 del condado de Delaware, que cubre las dos últimas paradas del tren, determinara si recibió alguna llamada.

Los investigadores dijeron en la declaración jurada que Ngoy se sentó al lado de la mujer alrededor de un minuto después de que él subiera al vagón del tren, poco después de las 9:15 p.m. El video muestra que ella lo empuja varias veces hasta que se ve que él le baja los pantalones alrededor de las 9:52 p.m.

Bernhardt dijo que los agentes llegaron a la terminal de la calle 69 de la línea Market-Frankford, la ruta más concurrida de SEPTA, alrededor de las 10 de la noche.

Un empleado de la SEPTA que se encontraba en las inmediaciones al paso del tren llamó a la policía para informar de que “algo no iba bien” con una mujer a bordo del tren, dijo Bernhardt.

La policía de la SEPTA, que esperaba en la siguiente parada, encontró a la mujer y detuvo a Ngoy, a quien apartaron de la mujer. La mujer fue trasladada a un hospital.

Según los documentos judiciales, la mujer dijo a la policía que Ngoy ignoró sus súplicas de que se fuera. Ngoy afirmó en su declaración a la policía que conocía a la víctima, pero que no recordaba su nombre y dijo que el encuentro fue consentido.

Ngoy, que declaró que su última dirección era un albergue para indigentes, permaneció bajo custodia con una fianza de 180.000 dólares. Su primera comparecencia ante el tribunal está prevista para el 25 de octubre. Los registros de la corte muestran que no había solicitado un defensor público hasta el lunes.

La SEPTA emitió un comunicado en el que lo calificó de “acto criminal horrendo” e instó a cualquier persona que presenciara algo así a informar a las autoridades llamando al 911, pulsando un botón de emergencia en cada vagón del tren o utilizando la aplicación de seguridad de emergencia de las autoridades. “Había otras personas en el tren que presenciaron este acto horrible, y podría haberse detenido antes si un pasajero hubiera llamado al 911″, dijo la autoridad.