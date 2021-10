Parece que España no solo gusta a los británicos por sus playas, su comida y sus fiestas, sino también por una nueva tendencia relacionada con algunos productos españoles que arrasa en Reino Unido. Se trata de los “Spanish cleaning products”. Y es que cada vez es más común encontrar páginas inglesas relacionadas con la venta de artículos cotidianos en España como pueden ser marcas como Asevi, Las 3 Brujas, Norit, Don Algodón, Heno de Pravia o el gran favorito de los británicos: Nenuco.

La euforia por estos productos está provocando que los supermercados realicen anuncios para ofertar solamente los artículos de limpieza españoles. Y eso que vivir en Reino Unido se está convirtiendo en toda una odisea en los últimos meses, sobre todo en lo que se refiere a hacer la compra: continúa la crisis de desabastecimiento que lleva asolando al país desde que la pandemia aumentase la demanda, aterrizase el Brexit y el precio de los combustibles no pare de subir desde comienzos de año.

Si uno realiza una búsqueda en Google encontrará un gran número de webs británicas destinadas a la venta de este tipo de productos, desde suavizantes hasta friegasuelos, limpia cristales o ambientadores, pero sobre todo de Nenuco porque la fragancia de esta conocida marca española ha cautivado a muchos británicos que venden sus artículos a precio de oro y son todo un éxito en tierras inglesas.

Una ciudadana española residente en Reino Unido escribió un tuit a través de su cuenta (@La_exquis) para hablar sobre esta obsesión de los británicos por los productos de limpieza españoles y decidió exponer este curioso dato en un hilo.

BUENO A VER AGARRAOS QUE OS TRAEMOS UN HILO LOQUISIMO. Resulta que los ingleses están obsesionados con 😟 Los productos de limpieza españoles y los productos que huelen a nenuco 😯



Dentro hilo pic.twitter.com/IVTiaIlEbh — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Todo se remonta a una fotografía publicada por una amiga suya de Canterbury en la que se podía ver un gran cartel a las puertas de una tienda donde se leía “Spanish Cleaning Products”.

Iniciamos investigación y empezamos a encontrar CUENTAS Y CUENTAS de Instagram. La demográfica es ingleses vendiéndoles a otros ingleses, nada que ver con gente emigrante añorando el cristasol ibérico. Los productos se venden CAROS obviamente por que BREXIT. Rollo £3 dos sprays. pic.twitter.com/TwCrbGBHxp — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

A raíz de esto, la internauta española decidió ponerse a investigar y descubrió que esta nueva tendencia iba mucho más allá de lo que se imaginaba. Comprobó que en Instagram existía multitud de perfiles de “ingleses vendiéndoles a otros ingleses” estos artículos, no se trataba de ventas destinadas a emigrantes que extrañaban algunas marcas de su país, sino a británicos que adoraban los productos de limpieza españoles.

Una vez que buscó estos artículos en páginas inglesas, fue evidente que el tipo de cliente no era el emigrante español. De hecho, apenas existían webs de ese estilo en castellano y en la descripción se explica cómo el olor puede trasladarte a “una villa soleada española” o recordar a “tus vacaciones en la Costa del Sol”.

Casi todo son marcas no gigantes rollo “las tres brujas” o “asevi”. Hay alguna tienda que venden cosas más grandes “mimosin” y algún calgon. Y el líder de la “spanish cleaning obsession”: EL OLOR A NENUCO LOL pic.twitter.com/SLfj5HTnGG — la Exquis (@la_exquis) October 25, 2021

Si se observan los precios de estos artículos respecto a sus precios en España, la diferencia es más que notoria. Si comparamos el precio del suavizante “Talco rosa” de Asevi en Amazon UK y Amazon España, podemos ver que la diferencia es de 4,95€ en España a 6,98€ en Reino Unido por el mismo suavizante. “Los productos se venden caros obviamente por el Brexit”, explicaba la tuitera.

“Cuando vivía en Cambridge, algunas compañeras de trabajo me encargaban productos de Nenuco cada vez que viajaba a España. Una me quiso pagar hasta 10£ (11,90€) por un bote de colonia y yo sin entender nada”, comentaba otra usuaria en el post de Twitter. “Yo vivo en Londres y por lo que he visto y lo que me han dicho otros emigrantes contestando al hilo, es que es una moda del norte de Inglaterra (Zona Manchester, Liverpool y tal)”, explica la creadora del hilo.

“Hay escasez de gasolina pero nos sobra Nenuco”, bromeaba otro tuitero sobre esta nueva pasión de los británicos. Lo que está más que claro es que estos artículos de limpieza han maravillado a los ingleses y que algunos están dispuestos a pagar más por tenerlos en su hogar.