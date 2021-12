Una importante empresa de China despide a uno de sus jefes tras ser acusado de violación y abuso sexual

La empresa china Alibaba despidió a una mujer que acusó a su jefe y a un cliente de agredirla sexualmente. Tras estas declaraciones, el jefe fue despedido, pero aseguraba que la empleada había difundido falsedades que habían hecho daño a él y a la empresa.

La empleada hizo públicas sus acusaciones en agosto porque dijo que Alibaba no había actuado. Dice que fue agredida sexualmente en un viaje de negocios. El caso ha puesto en relieve el acoso que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo en China y el abogado de la mujer confirmó su despido al New York Times. La empresa todavía no se ha pronunciado al respecto.

La mujer alegó que el gerente la obligó a viajar a la ciudad de Jinan, que se encuentra a unos 900 kilómetros de la oficina central de Alibaba en Hangzhou, para reunirse con un cliente. Según relata la víctima, el incidente se produjo en una habitación de hotel mientras estaba inconsciente después de una “noche de borrachera”.

Por su parte, el jefe afirmaba que “no había cometido ningún error”, así como que utilizará “los medios legales para proteger mis derechos e intereses”, reiterando que se había difundido información falsa sobre el asalto y sobre la empresa, que no manejaba el caso.

Alibaba se enfrentó a una feroz reacción pública en un principio, lo que le obligó a despedir al jefe y emitir que “se oponía firmemente a la cultura del consumo forzado de alcohol”. Los fiscales del caso aprobaron el arresto del cliente que presuntamente agredió a la víctima y su empresa también le ha despedido.