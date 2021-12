Un negacionista se cuela en un avión usando un tanga rojo como mascarilla

Un hombre fue expulsado de un avión en elestado de Florida (Estados Unidos) después de protagonizar uno de los actos más inimaginables durante la pandemia: utilizar un tanga en lugar de una mascarilla. El hombre quería protestar contra las restricciones debido a la pandemia de coronavirus, en medio de la expansión de casos por la variante Ómicron.

Noticias relacionadas Covid-19. Muere un líder antivacunas tras contagiarse en un mitin en el que daba un discurso negacionista

“Estaba tratando de ilustrar este absurdo. Llevar una prenda íntima de mujer en la cara me pareció perfecto”, dijo Jenne al canal de televisión 7 de Miami. Según The New York Post, no era la primera vez que convertía “una ropa interior femenina en una mascarilla”.

La empresa, United Airlanes, justificó la decisión de no dejar viajar al pasajero. “El cliente claramente no cumplió con el mandato federal de máscaras y apreciamos que nuestro equipo haya abordado el problema en tierra antes del despegue, evitando posibles interrupciones en el aire”

“Esto no tiene sentido. La Covid-19 no sabe que estamos a una altura de crucero. Es estúpido. Todo un teatro”, dijo a otro medio, al que contó que le devolvieron lo que pagó por el pasaje y pensaba intentar el viaje con otra compañía hoy jueves.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), que investiga los incidentes con pasajeros díscolos en los aviones, hasta el 14 de diciembre este año las aerolíneas han hecho 5.664 denuncias.