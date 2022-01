Las espectaculares imágenes del volcán en la isla de Tonga y los efectos del tsunami

via REUTERS

La erupción del volcán en la isla de Tonga, en el Pacífico, ha afectado a países de los dos lados del océano. En Chile, las “mareas inusitadas” llegaron al mar de Perú y provocaron un derrame de petróleo en el distrito costero de Ventanilla. La empresa dijo, en un comunicado, que se produjo un “derrame limitado debido a la violencia del oleaje que ocurrió en plena faena de descarga” de crudo.

Imagen de la erupción subterránea en Tonga. Las conexiones de comunicación con este archipiélago de más de 170 islas y unos 105.000 habitantes asentados en el Pacífico Sur, son limitadas debido a que el tsunami dañó los cables de comunicación submarinos y provocando cortes de luz FOTO: DPA vía Europa Press DPA vía Europa Press

Por su parte, Australia y Nueva Zelanda han anunciado que enviarán aviones militares a Tonga para evaluar los daños en este remoto país del Pacífico Sur causados por la violenta erupción el sábado del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha’apai. Desde la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha’apai “no se registra actualmente actividad volcánica y el volcán no expele cenizas. Las cenizas que persisten alrededor de Queensland son de una erupción previa”, dijo en un correo electrónico a Efe una portavoz de la Oficina Australiana de Meteorología.

En este foto de satélite tomada por Planet Labs PBC, una isla creada por el volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai se encuentra justo antes de una erupción masiva el sábado 15 de enero. Un volcán submarino entró en erupción de manera espectacular cerca de Tonga, el sábado, generando grandes olas de tsunami que rompieron en la costa y la gente se apresuró a subir a terrenos más altos FOTO: Planet Labs PBC AP

Las autoridades de Tonga, en donde ya se restableció el servicio de electricidad pero sigue incomunicada en varias partes del territorio, también han enviado barcos de la Armada a las zonas más remotas de este archipiélago de 169 islas para evaluar los daños dejados por la erupción del volcán y el tsunami.

Tras la alarma de tsunami, la olas gigantes golpearon con ferocidad en cuestión de minutos la costa norte de la isla tongana de Tongatapu, cuya elevación máxima no alcanza los 30 metros sobre el nivel del mar. FOTO: Planet Labs PBC AP

Por su lado, la legisladora neozelandesa Jenny Salesa, de origen tongano, dijo que anoche habló con un grupo de ministros metodistas de su país, quienes le informaron que “uno de los mayores problemas que afrontan es el daño al sistema acuífero y de hecho, no todos han podido proteger algunos de los tanques de agua en los que recolectan la lluvia”. “Hay 169 islas, 26 de ellas deshabitadas, y no tenemos información de ninguna isla”, precisó la legisladora en una entrevista este lunes con Radio New Zealand, al referirse a la situación en el remoto archipiélago del Pacífico Sur, en donde aún se desconoce el numero de victimas y damnificados.

La atronadora erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, un volcán submarino con una amplia historia de actividad y ubicado entre dos islotes -que a veces quedan unidos por la ceniza acumulada entre ambos-, pudo escucharse a cientos de kilómetros de distancia. FOTO: Planet Labs PBC AP

Un niño salta al océano Pacífico después de que el nivel del mar se elevara debido a una erupción volcánica cerca de Tonga FOTO: SANTIAGO ARCOS REUTERS

Otras naciones vecinas del Pacífico como Fiyi, Vanuatu y Samoa también registraron el embate de olas de hasta dos metros de altura y, tras cancelar la alerta, todavía mantienen un aviso en caso de emergencia sobre las áreas costeras.

Una vista aérea muestra barcos volcados que se cree que fueron afectados por el tsunami causado por la erupción de un volcán submarino en la isla de Tonga en el Pacífico Sur, en Muroto, prefectura de Kochi, Japón. FOTO: KYODO REUTERS

A diferencia de los tsunamis provocados por terremotos, donde las placas tectónicas descargan su fuerza y es improbable que se repita un segundo tsunami, el volcán podría volver a registrar una erupción violenta que crearía otra feroz marejada.

Así era la isla de Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, pero el volcán que hay bajo ella ha volado el puente de tierra que conectaba sus dos extremos FOTO: NASA Creative Commons

La explosión y el consiguiente tsunami produjeron fuertes oleajes e inundaciones en puntos tan distantes como Perú, en donde dos mujeres aparecieron muertas por el fuerte oleaje.

Erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, en Tonga FOTO: NEW ZEALAND HIGH COMMISSION / ZUMA PRESS / CONTACT NEW ZEALAND HIGH COMMISSION / ZU

Estados Unidos puso fin este domingo a su alerta de tsunami en la costa oeste del país, horas después de que la erupción de un volcán en Tonga provocara olas de más de un metro en California que sin embargo no provocaron daños graves.