La ola de periodistas asesinados continúa en México

“No tenemos armas. Sólo tenemos una libreta y un lapicero”. El director de Monitor Michoacán, Armando Linares, ha sido asesinado la tarde del martes en Zitácuaro, un municipio al oeste de México, por tres individuos que le acribillaron con 8 balazos dentro de su casa. Linares se ha convertido en el octavo periodista asesinado en México en lo que va de año, informa Reporteros Sin Fronteras. Linares había denunciado amenazas en su contra por sus investigaciones periodísticas sobre los vínculos entre la política y el crimen organizado.

Los agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se presentaron en la colonia Carabanchel de Zitácuaro, municipio de unos 150.000 habitantes, para comenzar las investigaciones. Linares ha sido ejecutado recibiendo varios disparos en su rostro tras reportar ante la Fiscalía hostigamientos contra él y su equipo.

La Fiscalía investiga los posibles enemigos de Linares. Tras el asesinato el pasado 31 de enero del colaborador del mismo medio, Roberto Toledo, el director de Monitor Michoacán lamentaba que publicar verdades incómodas en México puede conducirte a la tumba: “Hoy asesinaron a uno de los miembros de nuestro equipo. Así son las cosas en Monitor Michoacán, exhibir corrupciones de políticos y funcionarios el día de hoy nos llevó a la muerte”.

Los ocho periodistas asesinados en lo que va del año ya supera los siete homicidios de reporteros en 2021, según informa Reporteros Sin Fronteras, que ha condenado el asesinato de Linares: “La pesadilla sigue para la prensa en México”. Otras organizaciones tienen un conteo diferente sobre esta ola de asesinatos a periodistas en México, debido a que algunos casos se investigan como homicidios de colaboradores de medios de comunicación y otros sin relación a su labor periodística. La cifra de reporteros asesinados en lo que va de año se acerca, dramáticamente, a los 10 a los que mataron en 2019, y suponen el mayor número de homicidios de comunicadores durante un año de gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en sus tres años de Presidencia.

AMLO ha lamentado el asesinato del periodista Armando Linares. El presidente mexicano de 68 años ha asegurado que el gobierno federal informará mañana jueves sobre los comunicadores asesinados este año “caso por caso”. AMLO ha reiterado que “no son crímenes de Estado” y “no habrá impunidad”. Pese a que reitera que “se terminó la impunidad”, el director en México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, ha advertido a la CNN que “el 98% de las agresiones contra reporteros no son sancionadas” en el país azteca. “Vivimos un momento crítico en la violencia contra la prensa. Es una espiral ascendente que comienza con la guerra contra el narco iniciada por el presidente Felipe Calderón a finales de 2006. La impunidad es un incentivo tanto para los autores materiales como intelectuales. El 90% de los homicidios contra periodistas no se esclarecen los hechos y no se sanciona a los responsables”.

Pese a las buenas palabras del presidente defendiendo la libertad de expresión, el gobierno federal sigue cada semana señalando a periodistas. En la sección ‘Quien es quien’ de la rueda de prensa matutina, el ejecutivo expone varios artículos que considera falsos o imprecisos, citando a los redactores. Ana Elizabeth García Vilchis, encargada del ‘Quién es quién’, ha desmentido este miércoles que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Ciudad de México saliese más caro de los presupuestado, como publica el medio nacional El Universal. García Vilchis ha asegurado que el nuevo aeropuerto de la capital mexicana, uno de los grandes proyectos de la “Cuarta Transformación” de López Obrador, ha costado 74.535 millones de pesos (3,281 millones de euros) y no 115.000 millones de pesos (5.063 millones de euros) como publica El Universal.

Hace diez días, más de 100 periodistas de 10 estados de México exigieron el fin de las agresiones y mejoras en el Mecanismo de Protección de Periodistas del gobierno federal de López Obrador. Unos 150 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, de acuerdo con la misma organización.

La violencia contra los comunicadores en México no cesa, a pesar de las protestas ante el presidente López Obrador, en la Cámara de Diputados y en distintos puntos públicos por todo el país, así como el llamamiento del Parlamento Europeo al Gobierno mexicano para que garantice la seguridad y protección a los periodistas. Los medios mexicanos han organizado marchas y concentraciones para protestar por los asesinatos de sus compañeros: “No se mata la verdad matando periodistas”.