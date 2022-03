El Kremlin responde a los que dicen que Putin ha sido engañado por sus generales

El Kremlin ha expresado “pesar” y “preocupación” por los informes de funcionarios estadounidenses de que el presidente ruso está siendo mal informado por asesores sobre la marcha de la guerra y la efectividad de su ejército en Ucrania, donde Moscú ha cosechado varios reveses militares ante la feroz resistencia de las fuerzas locales. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo este jueves a los periodistas que “ni el Departamento de Estado de Estados Unidos ni el Pentágono poseen la información real sobre lo que está sucediendo en el Kremlin”.

“Simplemente no entienden lo que está pasando en el Kremlin, no entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones, no entienden la forma en que trabajamos”, dijo Peskov. “No solo es lamentable, sino que genera preocupación, porque esa incomprensión total conduce a decisiones erróneas, decisiones trágicas que pueden tener consecuencias muy malas”, agregó.

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dijeron que Putin está siendo mal informado por asesores sobre el mal desempeño de su ejército en Ucrania, según la Casa Blanca. Los asesores tienen miedo de decirle la verdad, dice la información.

La directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo el miércoles que Estados Unidos cree que Putin estaba siendo engañado no solo sobre el desempeño de su ejército sino también sobre “cómo la economía rusa está siendo paralizada por las sanciones porque, una vez más, sus principales asesores tienen demasiado miedo de decirle la verdad”.

Ataque en Mykolaiv

Lejos de cumplir con la promesa de retirarse hacia el este, para asegurar la conquista del Donbás, de mayoría prorrusa, Moscú ha intensificado el ataque en zonas del sur como en Mykolaiv, donde los servicios de emergencia ucranianos han informado de que el número de muertos después de un ataque con misiles rusos el martes en la sede del gobierno regional ha aumentado a 20.

En este sentido, la OTAN, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, confirma que Rusia no parece estar reduciendo sus operaciones militares en Ucrania, sino que está redistribuyendo fuerzas en la región oriental de Donbás. Moscú prometió durante las conversaciones en Estambul el martes que reduciría las operaciones cerca de Kiev y Chernihiv para “aumentar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones”.