El jefe del espionaje británico: “Los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad” sobre el fracaso ruso en la guerra

¿Victoria aplastante? ¿Paseo imperial? ¿Conquista de Ucrania en una semana? Ninguno de los muchos prejuicios expresados por políticos, analistas y periodistas se ha cumplido. A Moscú se le ha atragantado la invasión de Ucrania y muestra serias dificultades para conquistar ciudades importantes. En este contexto los asesores de Vladimir Putin aseguran que tienen “miedo de decirle la verdad” sobre la guerra, según el jefe del espionaje británico Jeremy Fleming, quien sostiene que el presidente ruso cometió un “error de cálculo estratégico” al decidir invadir.

“Hemos visto soldados rusos faltos de armas y de moral, que se niegan a cumplir órdenes, que sabotean su propio equipo e incluso derriban accidentalmente su propio avión”, afirmó el jefe de espionaje en un discurso público durante una visita a Australia. “Y aunque creemos que los asesores de Putin tienen miedo de decirle la verdad, lo que está pasando y el alcance de estos errores de juicio deben ser muy claros para el régimen”. Según Fleming, ésta se “se ha convertido en su guerra personal, y el costo lo pagan personas inocentes en Ucrania y, cada vez más, también los rusos comunes”.

Guerra Ucrania FOTO: Antonio Cruz

Por su parte, el Pentágono ha confirmado la misma idea, a saber, que Putin no está “completamente informado” por sus asesores del Ministerio de Defensa sobre el transcurso de las operaciones en territorio ucraniano. Esta información, que primeramente ha sido adelantada por un alto funcionario estadounidense, ha sido calificada por el portavoz John Kirby como un “tema preocupante” para los aliados y para Ucrania. “El hecho de que no tenga todo el contexto, que no entienda totalmente el grado en el que sus fuerzas están fallando en Ucrania, es un poco desconcertante”, ha dicho.

En este sentido, con respecto a los movimientos de Moscú sobre el terreno, el Pentágono ha visto a “menos del 20 por ciento” de las tropas rusas que habían estado alrededor de Kiev moviéndose hacia el norte mientras se “reposicionan” en Bielorrusia para que puedan ser reequipadas para una posible acción en el este de Ucrania.

Kirby ha señalado que las tropas rusas cerca del aeropuerto de Hostomel al norte de la ciudad han sido vistas moviéndose hacia el norte hacia Bielorrusia, según ha recogido la cadena estadounidense ABC. El portavoz del Pentágono ha aclarado que ha usado de forma intencionada el término “reposicionar”.

Además, el portavoz del Pentágono ha afirmado que hay alrededor de 1.000 mercenarios del grupo militar ruso Wagner Group en la región de Donbás en Ucrania. “Creemos que es un reflejo de los combates muy duros que continúan allí y el deseo de Putin de reforzar sus esfuerzos”, ha dicho, tal y como ha recogido ‘The Hill’.