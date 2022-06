Última hora de la guerra en Ucrania | Recelo y temor en Rusia por el envío de lanzacohetes a EEUU a Ucrania

Día 112 de la guerra. El embajador de Rusia en Washington, Anatoli Antonov, ha mostrado su preocupación por los planes de Estados Unidos de enviar a Ucrania los sistemas HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System, por sus siglas en inglés), que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados ligeros. Antonov ha subrayado que estos planes sólo confirman que los estadounidenses no tienen intención de ver “una solución pacífica”. Asimismo, ha señalado que las declaraciones del subsecretario de Defensa estadounidense, Colin Kahl, sobre la posibilidad de aumentar los suministros de sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) a Ucrania son extremadamente preocupantes y revelan el rumbo de Washington hacia una escalada mayor. “El hecho de que un funcionario de alto rango del Pentágono vea la posibilidad de ampliar los suministros de sistemas de largo alcance es motivo de extrema preocupación. Esta observación puede considerarse como la intención de Washington de avanzar hacia una mayor escalada. Sólo confirma que los estadounidenses no tienen intención de ver una solución pacífica”, ha indicado Antonov.

8:00h

Rusia ha retirado tropas de Severodonetsk pero ataca los alrededores

El jefe de la administración militar de la región ucraniana de Lugansk, en el este del país, aseguró este miércoles que los rusos han retirado algunas tropas de Severodonetsk “porque son significativamente más débiles que las ucranianas”. Las afirmaciones de Haidai, publicadas en su cuenta de Twitter, contradicen la versión ofrecida por las autoridades rusas, que ayer aseguraron que estaban a punto de controlar esta estratégica población que les podría dar acceso al resto de la región, fronteriza con Rusia. “Están cayendo como moscas. Los rucistas (como denominan a las tropas rusas) han retirado a los buriatos (minoría étnica rusa) restantes de Severodonetsk porque no pueden resistir los enfrentamientos con los defensores ucranianos”, insistió Haidai. No obstante, “la lucha feroz continúa en Severodonetsk. Los buriatos se han retirado porque son significativamente más débiles que nuestros defensores”, aseguró.

Un sistema de lanzacohetes HIMARS FOTO: La Razón La Razón

7:00h

La paz desciende al nivel más bajo de los últimos 15 años

Hoy se presenta la 16ª edición del Global Peace Index del grupo de reflexión internacional Institute for Economics & Peace (IEP). Este informe revela que el nivel medio de paz global se deterioró un 0,3% en 2021. Se trata del undécimo deterioro de la paz en los últimos catorce años, con 90 países que mejoran y 71 que se deterioran, lo que pone de manifiesto que los países se deterioran mucho más rápido de lo que mejoran. También pone de relieve que las muertes por conflictos externos registraron un fuerte deterioro impulsado por la invasión rusa de Ucrania. El terrorismo siguió mejorando, con 70 países que no registraron atentados en 2021. Este es el mejor resultado desde 2008. También revela que el aumento de los costes ha incrementado la inseguridad alimentaria y la inestabilidad política en todo el mundo, siendo África, el sur de Asia y Oriente Medio los países más amenazados.

6:00h

Zelenski pide armas antimisiles modernas para “cortar las alas” de los misiles rusos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este martes ante sus socios occidentales que Ucrania necesita armas antimisiles modernas para “cortar las alas” de los misiles rusos que el actual armamento de las Fuerzas Armadas ucranianas no es capaz de derribar. “Ucrania necesita armas antimisiles modernas. Nuestro país aún no lo tiene en un nivel suficiente (...) la dilación con su provisión no puede ser justificada. Constantemente enfatizaré esto cuando hable con nuestros socios”, ha detallado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población de Ucrania. Para ello, Zelenski ha anunciado que durante esta semana mantendrá conversaciones importantes “no solo con políticos europeos” que puedan proporcionar a su país sistemas antimisiles modernos, a pesar de que la flota de este tipo de misiles de Rusia es cada vez menor.

5:00h

Zelenski, dispuesto a reunirse con Putin si se habla del fin de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso, siempre que se discuta el fin de la guerra y la retirada del ejército ruso del territorio ucraniano. “Si Rusia quiere acabar con la guerra, porque eso es lo que dicen en los medios, no les creo, pero para que demuestren que realmente la quieren, tienen que sentarse a la mesa de negociación”, ha asegurado Zelenski en un entrevista con periodistas extanjeros.