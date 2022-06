La OTAN espera que Zelenski acuda en persona a la Cumbre de Madrid

Desde que estalló la guerra, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no se ha marchado de su país ni siquiera en una visita relámpago. Ha recibido numerosas visitas de líderes internacionales y sus ministros y otros cargos públicos se han desplazado para asistir a diversos foros internacionales. Incluso su mujer, Oelana Zelenska, acudió la semana pasada a Bruselas para participar en un acto denominado “Mujeres en Conflicto”. Pero él no lo ha hecho y siempre ha preferido participar en las diferentes reuniones de manera telemática. Consciente quizás de la fuerte imagen simbólica de un presidente que no abandona a su pueblo en los peores momentos.

Esto podría cambiar en la reunión de la OTAN que se celebrará los próximos 29 y 30 de junio en Madrid. “El presidente está invitado para dirigirse a todos los líderes. Es más que bienvenido si viene en persona, pero si no puede, lo hará de nuevo por videoconferencia. Estamos deseando escuchar su intervención y los aliados están muy comprometidos con su apoyo y en demostrar su solidaridad, no sólo con palabras sino con hechos.

El presidente ya nos habló en la última cumbre y lo hará de nuevo en Madrid en dos semanas”, ha explicado este miércoles el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg al ser preguntado por este tema.

Este miércoles y jueves tiene lugar en la capital comunitaria un encuentro de los ministros de Defensa de la Alianza que servirá de preparación para el encuentro de Madrid y que abordará el suministro de armas a Ucrania así como el fortalecimiento del flanco Este de la Alianza para hacer frente a la amenaza rusa. La OTAN reconoce la necesidad de armar a Ucrania con armas pesadas de última generación a la vez que se plantea mayores efectivos para los ocho batallones de la Alianza que ahora están desplegados. Stoltenberg ha asegurado que “aún es demasiado pronto” para saber si habrá avances en el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia en la cumbre de Madrid. Turquía está vetando la entrada, ya que considera que los dos países nórdicos no hacen lo suficiente para luchar contra el terrorismo, en referencia los movimientos separatistas kurdos.