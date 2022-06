“La izquierda francesa no ha sabido movilizar a los jóvenes decepcionados con la política institucional”

¿Está Emmanuel Macron preparado para convivir con su más ferviente oponente, Jean-Luc Mélenchon?

Macron está en una situación difícil. No es un hombre acostumbrado a compartir el poder. Su primera Presidencia encarnó el espíritu del presidente absolutista, que gobierna su partido y Francia con mano dura. Su reelección, sin embargo, no fue la avalancha que esperaba. En la noche de su reelección en abril prometió al pueblo francés que buscaría unir a Francia de su polarización social y política. Si tiene la intención de cumplir esa promesa, no tiene más remedio que colaborar.

¿Qué posibilidades tenía la coalición de Melenchon gane la segunda vuelta?

La coalición de Mélénchon tenía una oportunidad, pero no era fácil. El partido de Macron insinuó rápidamente que ven un paralelismo entre el partido de extrema derecha de Marine Le Pen y la coalición de extrema izquierda. Citando una referencia al frente colectivo de los partidos principales que se unen contra el partido de extrema derecha, La República En Marcha sugirió que se necesita una maniobra similar para evitar que NUPES obtuviera demasiados escaños en el Parlamento. Esta complacencia de los votantes de derecha podría alentarlos a votar por el partido de Macron. NUPES tendría que atraer a los votantes que se abstuvieron de votar en la primera vuelta para obtener una victoria más decisiva en la segunda.

¿Cómo sería un Gobierno liderado por Mélenchon?

Un Gobierno dirigido por Mélenchon sería un terremoto político en Francia y Europa. Mélénchon rechaza la versión de la tercera vía de los partidos políticos de izquierda en Europa. Es claro en su postura antineoliberal y, inusualmente para la izquierda europea, es abiertamente antirracista. También ha pedido durante años la necesidad de repensar la base misma de la economía francesa, su pacto social y su conexión con la crisis climática. También visualiza una nueva forma de democracia directa y cree que la actual V República debe resolverse y transformarse en una innovadora VI República. Un Gobierno de Melenchon tendría repercusiones en toda Europa. Los partidos de la izquierda europea han estado perdidos durante décadas en cuanto a cómo articular una visión alternativa al creciente dominio de los partidos políticos de derecha. Si Mélenchon se convirtiera en primer ministro de Francia, no solo habría demostrado que tiene una visión clara, sino que finalmente ha elaborado una estrategia electoral que puede funcionar.

¿Por qué fue tan alta la abstención?

La abstención para las elecciones legislativas en Francia es siempre más alta que para las elecciones presidenciales. Aun así, las tasas de abstención de este año fueron históricamente altas tanto para las elecciones presidenciales como para las elecciones legislativas. Los votantes jóvenes continúan absteniéndose en altas tasas, mostrando desilusión con la política institucional. Incluso fenómenos políticos relativamente nuevos como el partido de Macron o la coalición NUPES no pueden llevarlos a las urnas. La decepción es grande para la alianza de izquierdas, que sobre todo afirma que representa a los marginados, a los pobres ya los precarios, precisamente a los grupos que aún no han salido a votar por ellos.