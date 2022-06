Día 124 de la guerra. Dos días antes del comienzo de la cumbre de la Otan en Madrid, Rusia sigue bombardeando el este de Ucrania. En esta ocasión le ha tocado a Odesa, la ciudad costera del Mar Negro. El ejército ruso ha lanzado en las últimas horas un ataque con misiles contra esta región y ha causado seis heridos, uno de ellos un niño. Los rusos han utilizado para este ataque misiles del tipo Tu-22M, supersónicos y de largo alcance, según informaciones preliminares publicadas este lunes por el ayuntamiento de Odesa en su canal de Telegram. “Como resultado de un ataque a una zona residencial de una aldea, varias viviendas y dependencias fueron destruidas e incendiadas en un área aproximada de 500 metros cuadrados”, dice el comunicado, que recoge también información del Comando Operativo Sur de Ucrania. Odesa, a orillas del Mar Negro y el único puerto de Ucrania actualmente controlado por Kiev, está cerca de la frontera con Moldavia y Rumanía.

8:00h

Canadá envía dos barcos de guerra al mar Báltico y al Atlántico Norte

Canadá ha desplegado este domingo dos barcos de guerra, HMCS Kingston y Summerside, en el mar Báltico y al Atlántico Norte, que se han unido a dos fragatas ya presentes en la región, para reforzar el flanco oriental de la OTAN en respuesta a la invasión rusa de ucrania. El HMCS Kingston y el HMCS Summerside, cada uno con una tripulación de 46 personas, han zarpado a última hora de la mañana del domingo para unirse a la operación ‘Reassurance’ en el mar Báltico y el Atlántico Norte, tal y como ha informado el canal canadiense CBC News. “Hace unos nueve meses, empezamos a buscar otras opciones de cómo podemos apoyar a la alianza de la OTAN”, ha explicado el capitán y jefe de personal del comandante de las Fuerzas Marítimas del Pacífico de Canadá, Julian Elbourne. “Estas dos compañías de buques han trabajado muy duro en los últimos nueve meses para preparar para esta misión tan importante”, ha agregado Elbourne. Las dos tripulaciones se desplazarán durante cuatro meses. A bordo del HMCS Summerside habrá un equipo de buceo especializado, que será apoyado con capacidades de búsqueda de minas a través de vehículos submarinos autónomos a bordo del HMCS Kingston.

7:00h

ONU: la guerra puede convertir Ucrania en un centro de drogas sintéticas

La ONU advierte en un informe publicado este lunes en Viena que una guerra prolongada en Ucrania podría crear las condiciones para convertir ese país del Este de Europa, invadido por Rusia en febrero pasado, en un centro de producción de anfetaminas. “Lo hemos visto en otros conflictos. Si se prolonga, habrá muchos intereses de grupos de diferente naturaleza. Si tienes la capacidad, lo vas a hacer”, dijo a Efe Angela Me, coordinadora del Informe Mundial de Drogas de 2022. El informe, publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd), recuerda que el número de laboratorios de anfetaminas desmantelados en Ucrania pasó entre 2019 y 2020 de 17 a 79. “Sabemos que ya hay una capacidad, pero no cuánto puede expandirse. Dependerá de los precursores (químicos) y de la dinámica del conflicto, si se crean las condiciones”, dijo Me en la capital austríaca. El informe de la ONU indica que ya antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero, se había detectado un aumento del tráfico de heroína y de la producción de anfetaminas.

6:00h

Grecia permite que el petrolero ruso incautado vuelva a navegar tras pagar una deuda

Grecia ha autorizado este domingo la navegación del petrolero ruso ‘Lana’, tras un largo litigio que ha provocado un conflicto con Irán y la retención de dos petroleros griegos en el Golfo Pérsico. Las autoridades griegas incautaron a ‘Lana’ el 14 de abril cuando se refugió de una fuerte tormenta en una bahía frente al puerto de Karistos, en la isla de Eubea. Se espera que el buque ‘Lana’, de bandera iraní, incautado por transportar petróleo iraní, navegue hacia el puerto de Pireo en las próximas horas, después de que el propietario del buque gastado haya sus deudas a una empresa de remolque, informado la agencia de noticias griegas AMNA. El petrolero ‘Pegasus’, más tarde rebautizado como ‘Lana’, fue interceptado cuando se dirigió a una terminal en Turquía por presunta violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia por la invasión de Ucrania. Tras ello, fue trasladado al puerto de Karistos junto a la tripulación, de nacionalidad rusa.