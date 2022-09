“Impactada y conmocionada”: Es el estado de la vicepresidenta argentina tras su intento de asesinato

El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, reveló que la vicepresidenta Cristina Kirchner está “impactada y conmocionada” por el atentado que sufrió este jueves en la puerta de su casa en Recoleta, según ha difundido el diario argentino Clarín.

“Cristina está impactada, conmocionada”, ha enfatizado Parrilli en declaraciones a Radio 10, quien consideró que “solo Dios” pudo evitar un desenlace fatal del ataque sufrió la ex mandataria en la noche de ayer.

En esa línea, el senador nacional y hombre de confianza de Cristina Kirchner ha dicho a este medio que la vicepresidenta “está bien por suerte, porque tiene su espíritu y su temple intacto”.

El senador, ha comentado también que la vicepresidenta sí vio las imágenes y que le causaron gran conmoción. “Las imágenes las vio, ya lo contará ella”.

De todas formas, a pesar de lo que significó eso, estaba bien, con una entereza, con una identidad, con una actitud que nos sorprende permanentemente a todos en cada circunstancia. También la tranquilidad de espíritu, de no dejarse amedrentar por esto, que de alguna manera es lo que persiguen con este atentado”.

Además, recordó que el diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, había dicho este jueves que desde un sector de política estaban “buscando algún muerto”, pero nunca imaginaron que “podría ser de este nivel, un intento de magnicidio”.

“Ayer estábamos todos impactados, conmocionados y muy dolidos porque este hecho haya ocurrido”, indicó el senador, quien explicó que lo que vieron fueron las imágenes del ataque porque en el momento en que sucedió “nadie tomó consciencia de la gravedad y del grado de inminente peligro que tuvo” Cristina Kirchner.

Por su parte, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner, consideró que la vicepresidenta inmediatamente no tomó noción de lo que había sucedido.

“Cuando vi la escena me fui a bañar, me vestí y le puse en Telegram ‘voy para allá’. Entonces ella me dice ‘no, esperá’. Después le hablé para ver cómo estaba y la noté tranquila, acompañada y me quedé en mi casa”.

¿QUÉ SE SABE DE SU AGRESOR?

El hombre que apuntó con una pistola a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, cuando firmaba libros en frente de su casa en Recoleta ha sido identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, según ha confirmado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El detenido cuenta con antecedentes penales. En marzo de 2021 fue procesado por llevar un cuchillo en La Paternal, donde, al parecer, tendría su domicilio. Sabag Montiel es de origen brasileño pero se sabe que reside en Argentina desde 1993.

La Policía Federal detuvo al agresor esta pasada madrugada con la pistola con la que apuntó a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su residencia del barrio de la Recoleta cuando la vicepresidenta se paró para saludar a sus seguidores.

El periódico Clarín ha publicado en los registros comerciales, Sapag Montiel asegura que se dedica al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”, categoría que -según el periódico argentino- corresponde a conductores de vehículos pedidos por las aplicaciones online. El agresor tiene registrado un vehículo Chevrolet Prisma a su nombre.