“La relación EE UU-Europa daba miedo, pero en realidad no era tan conflictiva, ni siquiera con Trump”

El presidente norteamericano, Joe Biden, ha recibido este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. Preguntamos al profesor de Princeton, Andrew Moravcsik, sobre las implicaciones de esta visita de Estado para las relaciones transatlánticas. Moravcsik asegura que a pesar de las discrepancias como ocurre con la Ley contra la Inflación hasta los más puristas de Washington han entendido que Europa es un socio imprescindible en los grandes asuntos como la guerra de Ucrania o la amenaza de China.

Macron ha acudido a Washington con el objetivo de advertir a Biden sobre los cantos de sirena del proteccionismo económico. ¿Podemos esperar cambios en la ley contra la inflación?

Por un lado (como han señalado varios altos cargos de la coalición gobernante alemana en el debate de hoy en el Bundestag), los europeos deberían estar muy contentos de que Estados Unidos se suba al carro del cambio climático y esté dispuesto a gastar dinero. Por otro lado, hay que trabajar en los detalles para que cada lado del Atlántico no pise el terreno del otro. Creo que la Casa Blanca negociará de buena fe, pero Estados Unidos -al ser grande, tener un sistema político localista e impulsado por el dinero, y proteger sus propias industrias como hace cualquier país- querrá que el dinero de los impuestos se gaste en casa. Imagino que al final llegarán a un acuerdo a través de las conversaciones sobre comercio y tecnología, etc. Ciertamente, no se puede esperar que Macron y Biden lo solucionen ellos mismos en 90 minutos.

Es la primera visita de Estado con Biden después del famoso apretón de manos con Trump. ¿Cómo es la relación bilateral entre Francia y Estados Unidos tras el paso de Trump y la crisis de AUKUS?

¡Qué pregunta más periodística! Olvídate de lo que dice la gente y júzgala por lo que hace. La relación EEUU-Europa daba miedo, pero en realidad no era tan conflictiva ni siquiera con Trump. Y hoy está más cerca en los temas que realmente importan de lo que ha estado en décadas. Las sanciones y la ayuda a Ucrania son verdaderos pesos pesados y las dos partes están cerca. Los “insiders” en Washington, también por primera vez en décadas, entienden lo esencial que es Europa en cualquier tema, ya sea Rusia, China, África, Oriente Medio.

La guerra de Ucrania también ha centrado gran parte de la reunión. ¿Está de acuerdo la Casa Blanca con el impulso de Francia para abrir un diálogo entre Rusia y Ucrania? ¿Cuál es la posición de Washington?

A menudo, tener posiciones diferentes en EE UU y Europa/Francia es una ventaja. La posición oficial de Estados Unidos es que se limitará a apoyar a Ucrania hasta que gane, expulsando a Putin de todo el territorio ucraniano, incluida Crimera, y entonces no volveremos a saber nada de él. La posición no oficial de casi todos los Gobiernos occidentales (e incluso, me imagino, de Kyiv) es que hay que hablar con Rusia y tratar de solucionar esto, pero no animarles ni abandonar Ucrania. Así que, aunque nadie lo admita, tener un policía bueno (Macron hablando) y un policía malo (EE UU armando) es probablemente el mejor resultado.

¿Estados Unidos está priorizando su relación con Francia frente a Alemania por sus debilidades manifiestas con la dependencia energética de Rusia?

Una vez más, hay que evitar juzgar a las personas por sus palabras o su imagen. Alemania es el jugador clave en la toma de decisiones de la UE, principalmente debido a sus medios financieros, Alemania es el consumidor clave de energía rusa, Alemania es el gran comerciante con China, y Alemania tiene un gobierno muy pro-atlantista y pro-Ucrania. Nada cambia porque Rusia inicie una guerra. Macron está haciendo una diplomacia visible no porque sea fuerte, sino porque es (en relación con Alemania) débil. Alemania no tiene que hacerlo y lo hace todo en privado.