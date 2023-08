"Técnicamente, en la legislación estadounidense no hay nada que impida que un delincuente encarcelado se presente y gane la presidencia"

Trump ha regresado a Twitter (actual X) para publicar su foto del fichaje policial. En la anterior campaña utilizó esta red social para comunicarse directamente con los votantes. ¿Está el magnate neoyorquino relanzando su campaña?

Trump actúa como su propio director de campaña, su propio secretario de prensa y su propio redactor de discursos. Le encantan las redes sociales porque puede prescindir de la prensa convencional y hablar directamente a sus seguidores. Durante un tiempo se le prohibieron las redes sociales, pero ahora ha vuelto con ganas de venganza. Una complicación: Su instinto natural es atacar con saña a los jurados y testigos de sus juicios a través de las redes sociales. Pero algunos jueces y fiscales verán en ello los delitos de "intimidación de testigos" y "manipulación del jurado". Si utiliza las redes sociales de este modo (y querrá hacerlo), es probable que se meta en aún más problemas legales.

¿Por qué aumenta el apoyo popular de Trump con cada nueva imputación?

Las encuestas varían, pero alrededor de un tercio de los votantes republicanos registrados son fanáticos de Trump y ven cualquier caso legal contra él como una prueba sólida de discriminación elitista. Así que cuanto peores sean los problemas legales de Trump, más le apoyan. A cerca de otro tercio de los votantes republicanos les gustaría ver a un candidato diferente que tenga más posibilidades de vencer a los demócratas. Les disgustan mucho los demócratas pero quieren deshacerse de Trump, pues creen que al final no puede ganar. Alrededor de un último tercio podría ir en cualquier dirección. Ten en cuenta que solo una cuarta parte de los votantes son republicanos y una cuarta parte son demócratas; aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses no quieren afiliarse a ninguno de los dos partidos. Por lo tanto, no hay que sobrestimar el verdadero apoyo a Trump o Biden con encuestas tempranas centradas en identificadores de partido.

¿Qué posibilidades hay de que Trump sea presidente desde la cárcel?

Técnicamente, en la legislación estadounidense no hay nada que impida que un delincuente encarcelado se presente y gane la presidencia. Podría ocurrir. Pero es un poco difícil imaginar que los votantes medios vayan a por ello. Pero vivimos en un mundo extraño.

¿Podría beneficiarse de la inmunidad diplomática si gana las elecciones en 2024?

Si Trump es elegido presidente antes de que se resuelva el caso del tribunal federal contra él (lo que podría ocurrir si sus abogados son hábiles), entonces, una vez en el cargo, puede despedir al fiscal federal e indultarse a sí mismo de cualquier delito federal. Sería un escándalo terrible, por supuesto. Una de las razones por las que el caso legal en el estado de Georgia es importante es que, al estar basado en la ley estatal y no en la federal, no podría hacerlo. ¡La ley estadounidense puede ser muy extraña!