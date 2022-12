Omar Bin Laden revela a que su padre probaba sus explosivos con sus mascotas

Omar de 41 años se considera una víctima más de Osama Bin Laden, pero la diferencia con el resto es que él era su hijo. El elegido por el cabecilla de Al Qaeda para sucederle en el liderazgo de la organización terrorista. La primera de ámbito global que voló las Torres Gemelas en septiembre de 2001.

Omar tuvo una adolescencia dura en Tora Bora. Aprendió a utilizar un rifle de asalto AK-47 en los campos de entrenamiento y su padre experimentaba con sus mascotas sus nuevos artefactos explosivos.

“Lo vi”, ha contado ahora al periódico “The Sun”. “Lo probaron con mis perros y no me gustó”. “Intento olvidar todos los malos momentos en la medida de lo posible. Es muy difícil. Se sufre todo el tiempo”.

Omar se distanció de su padre antes del 11-S. Hoy se dedica a la pintura. “Mi tema favorito son las montañas después de haber vivido cinco años en Afganistán”, cuenta al periódico británico. “Me dan una sensación de seguridad, como si fuera intocable”.

El que estaba llamado a ser heredero de Al Qaeda está ahora casado con Zaina bin Laden, veintiséis años mayor que él. Zaina era conocida como Jane Felix-Browne y ejerció de concejala de la parroquia de Moulton, en Cheshire. Ella describe a Omar como “mi alma gemela” y asegura que sufre “traumas muy fuertes, estrés y ataques de pánico”.

“Omar ama y odia a Osama al mismo tiempo. Le quiere porque es su padre, pero odia lo que ha hecho”, asegura su mujer a “The Sun”. Él abandonó Afganistán en abril de 2001, sólo cinco meses antes de que Al Qaeda perpetrase el atentado de Nueva York en el que murieron 3.000 personas.

“Ya estaba harto de ese mundo. No se alegró de que me fuera”, cuenta sobre la despedida con su padre. Omar asegura que nunca más volvieron a hablar y que no lloró cuando supo que su padre había fallecido en una operación especial de los SEAL en Pakistán.

Omar, el cuarto hijo mayor de Bin Laden, nació en Arabia Saudí en marzo de 1981. Es hijo de Najwa, la primera esposa de Bin Laden.

En 1991, Bin Laden fue expulsado de Arabia Saudí por su enfrentamiento a Estados Unidos tras formar Al Qaeda para luchar contra la Unión Soviética en Afganistán en 1988. Después la familia se trasladó a Sudán. Y cuando tenía 15 años acompañó a su padre de vuelta a Afganistán.

“Mi padre nunca me pidió que me uniera a Al Qaeda, pero sí me dijo que yo era el hijo elegido para continuar su labor”, revela al periódico británico, por eso asegura que “se sintió decepcionado cuando le dije que no era adecuado para esa vida”.

La entrevista de Omar con “The Sun” se produce en su estudio en Qatar. Cuenta que ha asistido como público a la Copa Mundial de Fútbol. “Es increíble”. Dice que su padre, el temido terrorista de Al Qaeda que abominaba del estilo de vida y de los valores occidentales también era un aficionado al fútbol. Asegura a “The Sun” que era seguidor del Arsenal.