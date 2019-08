Está claro que los dos tiroteos recientes de Estados Unidos, en El Paso y en Dayton, han pejudicado a Donald Trump, que además no ha estado acertado en sus declaraciones sobre los incidentes y el uso de armas de fuego. Incluso varios políticos de las ciudades afectadas le han pedido que no acuda al lugar de los tiroteos, que no será bienvenido. Ahora el editor jefe del diario local “El Paso Times” ha escrito al predidente americano una carta para poner los puntos sobre las íes.

“Querido Señor Presidente: Hoy es un día trágico para visitar El Paso”, comienza la carta, en la que explica como fallecieron 22 ciudadanos de la localidad, ocho de ellos de Juárez. “La violencia que atravesó por El Paso no es de nuestra propia comunidad”, explica Archuleta, que matiza que fue “Un hombre blanco de otra ciudad de Texas vino a atacar a más del 80% de nosotros que compartimos raíces hispanas”. El Paso, que la carta tilda de una ciudad con “profunda tradición de armonía racial” no estaba preparada para los tiroteos, pero aún así le insta a que visite la ciudad porque “hoy, a pesar de nuestro sufrimiento, verá la ciudad que nos enorgullece”.

El periodista narra entonces cómo los vecinos se ayudaron en la tragedia unos a otros con donaciones de sangre y ayuda desinteresada: “Este es El Paso”. Trump será bienvenido, dice Archuleta, pero que quede claro que “fuimos atacados por un supremacista blanco y estamos sufriendo”. Recalcó también que “odos queremos lo mismo: queremos que nuestro país prospere. Eso no es diferente de su objetivo para Estados Unidos”.

También aprovecha para una pequeña reprimenda: “Señor Presidente, en su discurso del Estado de la Unión de febrero, usted afirmó que El Paso era “una de las ciudades más peligrosas de nuestra nación” antes de que se construyera un muro fronterizo. Sr. Presidente, ese no es El Paso”. Y recuerde señor presidente, termina el periodista, que “el odio que nos llegó vino de un extraño. No vino de El Paso”.