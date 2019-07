¿Cómo pueden acabar las tensiones entre Whashington y Teherán?

Las relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán acabaron definitivamente tras una escalada de tensión sin precedentes en la zona del Golfo Pérsico.

En un marco caracterizado por el “tira y afloja” constante entre ambos países y el temor de los expertos por la posibilidad de una guerra inmediata, LA RAZÓN ha analizado la crítica situación con el experto en política estadounidense e investigador en el “think tank” The Foundation for Defense of Democracies (FDD) Benjamin Weinthal, quien nos explica los puntos claves del conflicto como el futuro del mismo, la alianza estadounidense con Arabia Saudí y el papel de Europa en la disputa:

- Si la diplomacia acaba, ¿hasta dónde podría llegar el conflicto entre Irán y EE.UU.?

- El conflicto entre Estados Unidos y el régimen de Irán continuará porque la República Islámica siembre irá contra los intereses estadounidenses. La ideología y la acción antioccidentales y antiamericanas le son inherentes. La diplomacia de la Casa Blanca no se niega a participar en conversaciones para un nuevo acuerdo nuclear y antiterrorista. Pero en contraste con esto, el Ministerio de Exteriores de Irán ya dijo que las nuevas sanciones a su líder supremo ponen fin al «canal de diplomacia para siempre». Declaración secundada por el presidente iraní, Hasan Rohani, que afirmó que la Casa Blanca está «afectada por el retraso mental».

- ¿Qué significa para el conflicto la alianza entre Arabia Saudí y Estados Unidos?

- La alianza es vital tanto para Estados Unidos como para Arabia Saudí. Es decepcionante que el reino de Arabia Saudí no tenga un mayor apoyo del Congreso estadounidense en su guerra contra el poder de los hutíes patrocinado por el estado de Irán. Los hutíes están lanzando ataques con misiles en Arabia Saudí e interrumpiendo el flujo de petróleo en la región. Estados Unidos es el principal estabilizador. Vale la pena señalar que el 76 por ciento del petróleo crudo que proviene del Golfo Pérsico va a las principales potencias industriales como China, India y Japón. Por lo tanto Estados Unidos está protegiendo la seguridad mundial, mientras que Irán está atacando a los petroleros con el fin de desestabilizar. Proteger el petróleo saudí va en pro de los intereses estadounidenses y de la UE.

- ¿Deberían la UE o la ONU desempeñar un papel más activo y actuar como intermediarios imparciales entre los dos países?

- La UE puede desempeñar un papel más racional al unirse a las sanciones estadounidenses contra Irán. Debería abandonar su mecanismo financiero en París para evitar las sanciones de EE UU a fin de parar el comercio con el régimen de Irán. La UE también podría introducir nuevos derechos humanos con la amenaza de nuevas sanciones contra los líderes de Irán, incluido el ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Javad Zarif, que defendió la ejecución en curso de los homosexuales en el mes de junio. Todo esto explica que Zarif y Rohani no son “moderados”, como argumentan muchos políticos y diplomáticos europeos.

La ONU sin embargo podría alertar a Irán ahora que planea trabajar con los países miembros para reimponer sanciones por violaciones del tratado nuclear. La ONU ya debería haber sancionado a Irán por sus pruebas de misiles, que violan las normas contra este tipo de actividades con proyectiles. La ONU ha ignorado la actividad de misiles de Irán durante años a costa de la seguridad de Oriente Medio y Europa.