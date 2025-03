Las denuncias de irregularidades y el descontento marcan las elecciones primarias en Honduras

Las elecciones primarias e internas de Honduras que celebraron este domingo los tres partidos políticos mayoritarios estuvieron marcadas por el descontento de los votantes debido a irregularidades en la entrega del material electoral en varios centros de votación, con un retraso de hasta más de doce horas.

Desde temprano, largas filas y escenas de frustración fueron comunes en varios centros de votación, donde ciudadanos expresaron su indignación por la tardanza en la entrega de las maletas electorales o la ausencia en las mesas receptoras de los representantes de alguno de los tres partidos políticos que participan en la contienda.

Las quejas se multiplicaron en redes sociales, donde los votantes compartieron fotos y videos de centros de votación vacíos o con personal esperando la llegada del material electoral, denuncias a las que se sumaron aspirantes a cargos de elección popular que exigieron explicaciones al Consejo Nacional Electoral (CNE).

El órgano electoral admite fallos

El órgano electoral reconoció en un comunicado que hubo "dificultades" en la distribución de las maletas electorales en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a pesar de que, según sus registros, todo el material había sido despachado desde el Centro Logístico Electoral, en la capital del país.

La titular del CNE, Cossette López, declaró en una comparecencia que algunas urnas estaban desaparecidas y aseguró que ella misma se encargaría de ir a buscarlas.

"No estamos buscando culpables, sino soluciones" y "no aporten a la desinformación ni al caos. Tenemos un informe de las Fuerzas Armadas y solo faltan 24 centros educativos por abrir, pero esos datos no coinciden, diez camiones se cambiaron por 90 buses para transportar las maletas electorales, la empresa de transporte nos ha fallado", enfatizó López.

Sin embargo, la explicación del CNE no calmó el descontento de muchos votantes, especialmente en Tegucigalpa, donde centenares de ciudadanos salieron a las calles a protestar porque, incluso hacia las 16:00 hora local (22:00 GMT), aún no habían recibido el material necesario para votar.

El CNE extendió los comicios por cuatro horas en Tegucigalpa y San Pedro Sula debido a los incidentes registrados en varios centros de votación, a los que hacia las 19:00 hora local (01:00 GMT) microbuses escoltados por fuerzas policiales y militares, seguían trasladando el material necesario para llevar a cabo el sufragio, lo que constató EFE.

Más de 5,8 millones de los diez millones de habitantes que tiene Honduras estaban habilitados para participar en las elecciones primarias e internas, que no son obligatorias y son previas a las generales del 30 de noviembre, en las que se escogerá a la persona que sucederá en enero de 2026 a la presidenta del país, Xiomara Castro.

En la contienda participaron los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder); Nacional, primera fuerza de oposición, y Liberal, segunda.

Culpan a militares y ministra de Defensa de los incidentes

Líderes de la oposición y votantes en Tegucigalpa y San Pedro Sula responsabilizaron de los incidentes a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, Rixi Moncada, quien además es precandidata presidencial del partido Libre.

El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusó a Libre de "boicotear" las elecciones con "el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas altamente ideologizado".

Según Zambrano, las irregularidades en los comicios no fueron "un accidente", sino parte de un "plan Venezuela en acción", y además aseguró que el retraso en la distribución del material electoral "nunca había sucedido antes" y que "nada es casualidad".

Diversos sectores sociales de Honduras y líderes políticos han exigido al Ministerio Público (Fiscalía) que realice una "investigación exhaustiva" sobres las irregulares en las elecciones y deducir responsabilidades a los culpables de "coartar el derecho al voto" de miles de hondureños.

Las elecciones en Honduras son vigiladas por más de 1.000 observadores nacionales e internacionales, incluidos representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), según el CNE.