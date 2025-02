La desconcertante colisión del USS Harry S. Truman resucita el miedo por la seguridad de los portaaviones de EEUU

El portaaviones USS Harry S. Truman, una de las joyas de la corona de la flota estadounidense, se ha visto involucrado esta semana en una colisión en el Mediterráneo, aún por aclarar, contra un barco mercante de bandera panameña.

El accidente se ha producido cerca de Port Said, en Egipto, en la puerta de entrada del Canal de Suez, en una zona de especial importancia estratégica y en un momento muy sensible por los ataques de los rebeldes hutíes contra los barcos que pasan por el Mar Rojo en represalia por la ofensiva israelí en Gaza.

De hecho, según la información facilitada por la Sexta Flota de Estados Unidos, el USS Harry S. Truman regresaba al Mar Rojo tras una visita al puerto griego de Souda Bay, en Grecia, para continuar con sus labores de vigilancia y acecho a los hutíes para prevenir nuevos ataques.

El buque, un portaaviones de clase Nimitz, había estado operando a la órdenes del Comando Central de Estados Unidos desde el 14 de diciembre.

Según explicó el comandante Timothy Gorman, portavoz de la Sexta Flota de los Estados Unidos, el portaaviones colisionó cerca de la medianoche del miércoles por causas que se desconocen con un buque mercante de nombre Besiktas‑M.

La colisión, según la Marina estadounidense, no puso en peligro al portaaviones, no causó heridos y no provocó inundaciones. Además, los sistemas de propulsión del barco, alimentados por dos reactores nucleares a bordo, "no se vieron afectados y se encontraban en condiciones seguras y estables".

El Besiktas-M es un granelero construido en 2003 y que navegaba bajo bandera panameña. El barco navegaba desde el puerto de Aqaba, en Jordania, hasta Constanza, una ciudad portuaria de Rumanía a orillas del mar Negro.

La Marina estadounidense ha abierto una investigación para determinar cómo pudo producirse un incidente de este tipo en una zona tan vigilada y transitada como la entrada al Mar Rojo, con el objetivo de averiguar si se trató de una imprudencia del barco panameño o, lo que sería peor, de los mandos del portaaviones.

Un historial de accidentes navales

En cualquier caso, los responsables militares estadounidenses admiten su preocupación por que se repitan los incidentes navales, con mayor o menor repercusión, de los integrantes de la flota que se encuentra de misión por distintas partes del mundo, y en especial de los grandes portaaviones.

De hecho, como destacaba esta semana The New York Times, la colisión de Port Said rompe una aparente racha de seguridad para la Marina de Estados Unidos en lo que respecta a choques con buques comerciales.

Antes de la colisión del Truman, las más notables recientes habían ocurrido en 2017, y dieron lugar a un ajuste de cuentas interno. Dos colisiones de este tipo en el Pacífico occidental mataron a 17 marineros ese año. Las investigaciones de la Marina determinaron que habían sido "evitables ", como resultado de errores de la tripulación.

Estos accidentes provocaron la suspensión de la seguridad de todos los buques de la Armada y el comandante de la Séptima Flota en Japón, que supervisa las operaciones de la Armada entre el Océano Índico y la línea internacional de cambio de fecha, fue relevado de sus funciones, recuerda este diario.

El comandante de la Flota del Pacífico de la Armada decidió retirarse después de las dos colisiones, cuando le dijeron que ya no tenía posibilidades de obtener un ascenso.

Además, ell 17 de junio de ese año, el USS Fitzgerald chocó contra el ACX Crystal, un buque portacontenedores de 30.000 toneladas, frente a las costas de Japón, lo que provocó un agujero en el casco del destructor. Siete marineros estadounidenses murieron y el comandante y el oficial ejecutivo del buque de guerra fueron despedidos tras una investigación.

Poco más de dos meses después, un segundo destructor, el USS John S. McCain, chocó contra el petrolero Alnic MC, frente a la costa de Singapur, atravesando el casco del buque de guerra. Diez marineros de la Armada murieron cuando sus viviendas se inundaron con agua de mar, recuerda The New York Times.

Asimismo, el USS Greeneville, un submarino de ataque rápido de clase Los Ángeles, chocó con un barco pesquero japonés, el Ehime Maru, frente a la costa de Oahu, Hawaii, en 2001, matando a nueve pasajeros del barco pesquero, incluidos cuatro estudiantes de secundaria.

La colisión del Canal de Suez es el segundo incidente importante conocido del despliegue actual del Truman. El pasado 22 de diciembre, un caza F/A-18 Hornet que volaba desde el Truman fue derribado por error por el USS Gettysburg, el crucero que acompañaba al portaaviones, durante una misión de reabastecimiento aéreo.

El USS Harry S. Truman tiene a bordo nueve escuadrones de aviación y ha estado acompañado por un crucero y dos destructores. Ha llegado a desplazar en algunos momentos cerca de 5.000 tripulantes y tiene capacidad para llevar entre 50 y 70 aeronaves.

El pasado mes de noviembre fue noticia en España porque navegó frente a la costa sur del país en dirección al Mediterráneo, dentro de un nuevo despliegue con el que este "gigante" de las fuerzas estadounidenses fortalece la interoperatibilidad con sus propias unidades y con las de los aliados de la OTAN.