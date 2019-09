Detectado en la costa siria el petrolero iraní “Adrian Darya 1” que retuvo Gibraltar

El petrolero iraní “Grace 1”, rebautizado como “Adrian Darya 1”, ha sido fotografiado este sábado por satélite frente al puerto sirio de Tartus, según ha informado Maxar Technologies Inc. una compañía estadounidense de tecnología espacial. La imagen de Maxar muestra al petrolero “Adrian Darya” 1 muy cerca del citado puerto, a unas dos millas náuticas (3,7 kilómetros) de la costa bajo una capa intermitente de nubes. El petrolero, que está cargado con crudo iraní, envió su última señal dando su posición entre Chipre y Siria navegando hacia el norte a las 15:53 del lunes, según mostraron los últimos datos.

El embargo inicial del “Grace 1” el pasado 4 de julio desató una disputa diplomática que se intensificó cuando Teherán se apoderó de un petrolero de bandera británica dos semanas después. Desde entonces, los dos buques se han convertido en peones de un juego más amplio, lo que ha contribuido a la intensificación de las hostilidades.

Gibraltar liberó el buque iraní el 15 de agosto después de recibir garantías formales por escrito de Teherán de que el buque no descargaría sus 2,1 millones de barriles de petróleo en Siria. Por su parte, Washington ha advertido a cualquier Estado para que no reciba ningún tipo de ayuda, asegurando que consideraría ese apoyo como si se prestara a una organización terrorista. El Departamento del Tesoro de EE UU incluyó al buque en su lista negra el pasado viernes.

Estaría por tanto frente a las costas de Siria, donde Teherán prometió que el barco no iría cuando las autoridades en Gibraltar acordaron liberarlo hace varias semanas. Más tarde, Irán se apoderó de un petrolero de bandera británica que todavía mantiene retenido.

El “Adrian Darya 1” apagó su Sistema de Identificación Automática el lunes por la noche, lo que llevó a especular que se dirigiría a Siria. Otros petroleros iraníes han apagado de manera similar sus balizas de rastreo en el área, y los analistas dicen que creen que el crudo termina en Siria en apoyo del asediado gobierno del presidente Bashar Assad, burlando el embargo decretado por Estados Unidos.

Funcionarios iraníes y sirios no han reconocido la presencia del buque allí. Las autoridades de Teherán sin embargo no han dado oficilamente información sobre el barco, aunque previamente habían asegurado que los 2,1 millones de barriles de petróleo que iban a bordo habían sido vendidos a un comprador no identificado. Ese crudo podría valer unos 130 millones de dólares en el mercado, pero aún no está claro quién compraría el petróleo ya que se enfrentarían a la amenaza de sanciones estadounidenses, informa Ap.

Las nuevas imágenes coincidían con una imagen en blanco y negro previamente tuiteada por John Bolton, el asesor de seguridad nacional de EE. UU. ``Cualquiera que dijera que el ‘Adrian Darya 1’ no se dirigía a Siria está en un error‘’, tuiteó Bolton. ``¡Podemos hablar, pero Irán no recibirá ningún alivio de sanciones hasta que deje de mentir y esparcir terror!‘’, añadió.