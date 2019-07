El ex gobernador de Río admite sobornos por los Juegos Olímpicos de 2016

"Nuzman se me acercó y me dijo: Sergio, quiero hablarte sobre el presidente de la Federación Internacional de Atletismo, IAAF, Lamine Diack. Es alguien que está dispuesto a aceptar sobornos", ha asegurado Cabral.

Cabral ha indicado al juez Marcelo Bretas que el dinero fue destinado al ex presidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) Lamine Diack y que fue utilizado para comprar hasta nueve votos .

El ex gobernador del estado brasileño de Río de Janeiro Sergio Cabril ha afirmado este jueves en un testimonio ante el tribunal que pagó 2 millones de dólares para comprar votos y asegurar que la ciudad sería elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2016.

"Lo hicimos”

Cabral ha recalcado a Bretas que Nuzman le había asegurado que el plan funcionaría porque Diack ya había hecho tales prácticas anteriormente.

"Dije: Nuzman, ¿cuáles son nuestras garantías aquí? Y dijo, 'tradicionalmente vende 4, 5, 6 votos. Existe el riesgo de que no lleguemos a la segunda ronda de la votación'", ha aseverado.

Cabral ha manifestado que Diack garantizó hasta seis votos por 1,5 millones de dólares y luego volvió y le ofreció más si pagaban otros 500.000 dólares. Además, Cabral ha confesado que autorizó el pago. "Lo hicimos", ha aseverado.

El ex gobernador, quien ha sido condenado a casi 200 años de prisión por estar involucrado en una serie de escándalos de corrupción, ha nombrado a varios de los mejores atletas en su testimonio.

Cabral también ha admitido que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que se encuentra en prisión, y el ex alcalde de la ciudad Eduardo Paes no participaron en el plan, pero sí fueron informados, informa Ep.