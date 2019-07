El político conservador británico Boris Johnson ha llegado este miércoles al palacio de Buckingham, la residencia oficial en Londres de la reina Isabel II, para ser designado por la soberana primer ministro del Reino Unido.

Según marca la tradición, Isabel II, de 93 años, instruirá a Johnson para que forme un Ejecutivo, después de haber sido elegido líder del gobernante Partido Conservador en unas elecciones internas de la formación.

El que fuera alcalde de Londres, partidario de un "brexit" duro, sustituirá en el doble cargo de líder "tory" y primer ministro a Theresa May, que dimitió el 7 de junio -aunque seguía en funciones- por su fracaso en la gestión de la salida del país de la Unión Europea.

Antes que Johnson, se reunió con la reina la propia May, quien le comunicó su partida de la residencia oficial de Downing Street y recomendó a su colega para la jefatura del Gobierno.

En su discurso de despedida a las puertas de su despacho en la famosa calle londinense, May deseó que su sucesor pueda cumplir con un "brexit" que "beneficie a todo el Reino Unido".

La política conservadora, que mantendrá su escaño como diputada, dijo que ha sido el "mayor de los honores" haber servido durante tres años como jefa del Ejecutivo.

Tras ser designado por la reina, que solo tiene un papel simbólico en una monarquía parlamentaria, se espera que Johnson pronuncie un discurso inaugural y empiece a nombrar en breve a su gabinete de ministros, donde se prevé que coloque a sus seguidores partidarios de romper con la UE

Horas antes Theresa May se ha sometido a su última sesión de control en el Parlamento, antes de renunciar definitivamente al cargo para dar paso a Boris Johnson, y lo ha hecho protagonizando un duro choque con el líder laborista, Jeremy Corbyn, al que incluso ha animado a dimitir.

May ha sido recibida con vítores por parte de la bancada conservadora, una escena radicalmente distinta a las vividas meses atrás en el marco de sus tres tentativas para conseguir que sus señorías dieran luz verde al acuerdo del Brexit negociado por su Gobierno y la UE. Entonces, era abucheada por los propios 'tories'.

La mandataria ha arrancado declarándose "encantada" de ceder la vara de mando a Johnson, su ex ministro de Exteriores. "Es un hombre con el que he trabajado en mi Gabinete", ha recordado, destacando que fue uno de los ministros que abogó por materializar el Brexit, principal objetivo del futuro Gobierno.

A este respecto, el diputado laborista Kevin Brennan ha preguntado a May si "podrá perdonar a su sucesor por sabotear su mandato solamente por ambición personal", ya que Johnson capitaneó un pequeño motín en el Gabinete contra el acuerdo del Brexit que llevó a su dimisión y a la de otros ministros.

May ha rehusado responder a la pregunta, limitándose a decir que Johnson "seguirá con las políticas que han mejorado la vida de tantas personas en todo el país", en alusión al historial de su Gobierno.

Corbyn, por su parte, ha cargado rápidamente contra May, instando a la aún líder conservadora a aprovechar "esta época más relajada" para hacer oposición a Johnson, que ha prometido que el 31 de octubre --nueva fecha límite-- habrá Brexit con o sin acuerdo. Ella ha respondido negando con la cabeza.

Además, Corbyn ha incidido en la necesidad de convocar elecciones anticipadas, argumentando que Johnson no tiene un mandato electoral para apostar por el 'Brexit duro', tal y como planteó el martes nada más conocerse que el ex ministro de Exteriores y ex alcalde de Londres sería el próximo primer ministro.

También ha preguntado a May si no cree que haya que llamar de nuevo a las urnas. "No", ha obtenido como respuesta. Aunque ambos son "personas muy diferentes" tienen "un compromiso con sus electores", ha continuado May. "Y como líder de un partido que ha aceptado que su tiempo se ha acabado, quizá es hora de que usted haga lo mismo ¿no cree?", le ha espetado.