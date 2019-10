Un vídeo de Donald Trump, un "fake" de videojuego, sobresaltó ayer a un país atorado ya de escándalos mediáticos y seminarcotizado ante la incontinencia del presidente. El vÍdeo en cuestión muestra el rostro de Trump sobreimpresionado en un personaje de videojuego que apuñala y masacra a tiros a miembros de la prensa y/o de organizaciones civiles críticas con su proceder, como Black Lives Matter. Fue proyectado durante una conferencia de apoyo a Trump celebrada en una conferencia de propaganda electoral en Florida, en un centro vacacional propiedad del magnate norteamericano.

La noticia del vídeo, tremendo y absurdo, fue adelantada por "The New York Times", que también ha informado que entre los asistentes al acto figuraban el hijo del presidente, Donald Trump Jr., la ex portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los tres, explicaba el diario neoyorquino, tenían previsto "hablar en algún momento de los tres días de conferencia, organizados por el grupo partidario de Trump American Priority.

La Casa Blanca ha negado tener ninguna noticia del vídeo y, cuenta el "NYTimes", la actual secretaria de prensa del gobierno, Stephanie Grisham, comentó que el presidente, “basándose en cuanto ha escuchado, lo condena enérgicamente”. Pero como olvidar que hablamos del mismo hombre que durante la campaña electoral de 2016 llegó a bromear en sus mítines con que "podría disiparar a a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votantes". El mismo, por cierto, que hace apenas unos días retuiteo con su cuenta oficial, seguida por decenas de millones de personas, un vídeo igualmente paródico en el que su avatar baila como una mezcla de derviche y personaje de South Park.

Pero incluso así parece haber límites, y la visión de un presidente travestido en pistolero justiciero, que riega con sangre las paredes y ejecuta a presentadores de la prensa hostil, habría escandalizado a un Gobierno habituado a las barrabasadas del jefe. Esto era otra cosa y, encima, no estaba prevista.

La Casa Blanca insiste en desmarcarse del montaje y exhibición del mismo. El presidente Donald Trump “condena enérgicamente” la parodia gráfica y violenta”, insistió en un comunicado, pero cuando fue preguntado al respecto, su secretario de prensa dijo que aún no había visto el vídeo, de dos minutos de duración.

En concreto, en éste se epresenta una `”Iglesia de noticias falsas”’ en la que una figura cuyo rostro ha sido reemplazado por una imagen de Trump desenfrenado, disparando contra una larga lista de rivales políticos, incluido el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders, el ex presidente Barack Obama y numerosas organizaciones de noticias.

Las escenas son extremadamente violentas, y forma parte de una coriente creciente de “memes” pro-Trump que habitualmente obtienen miles de visitas en sitios como YouTube y Twitter. Muchos usan caras superpuestas y presentan al presidente y sus principales partidarios conquistando valientemente a retadores o miembros de los medios de comunicación.

El presentado en la conferencia de Florida parece haberse publicado por primera vez en julio de 2018 en el canal de YouTube”TheGeekzTeam”’, donde se ha visto más de 250.000 veces. Utiliza un clip violento del thriller de espías “Kingsman: Servicio Secreto‘’. En la escena original, se representa al actor Colin Firth disparando a una multitud de feligreses poseídos.