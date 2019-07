El relato del Brexit salvaje de Boris Johnson: ¿un farol o una opción cercana?

El profesor Philip Catney, de la Universidad de Keele en Reino Unido, considera probable nuevas elecciones y cree que Boris Johnson podría obtener un buen resultado que podría ampliar si lograra pactar con el Partido del Brexit de Nigel Farage.

¿Por qué Boris Johnson ha adoptado una dialéctica aún más agresiva sobre el Brexit?

Johnson está utilizando una táctica similar a los primeros meses e incluso a los años de la presidencia de Theresa May: hablar sobre la posibilidad de una salida sin acuerdo para mantener unido al Partido Conservador y evitar la amenaza del Partido del Brexit de Farage, pero también esperar a que la Unión Europea se fracture, lo que permitirá que Londres alcance un acuerdo mejor que el actual Acuerdo de Retirada firmado por May.

¿Le interesan a Johnson unas elecciones anticipadas?

Johnson dice que no, pero no le creo. A muchos diputados no les gustaría pedir el voto a su electorado con un Parlamento paralizado como el de ahora. Es poco probable que los sondeos de opinión mejoren en los próximos seis meses, y unas elecciones anticipadas le permitirían, si que es gana, romper la parálisis parlamentaria y darle más fuerza para ejecutar un Brexit sin acuerdo si fuera necesario. Johnson espera que no sea necesario, pero si lo es, le gustaría tener el apoyo del electorado.

¿Cómo podrían los conservadores ganarse nuevos votos?

El sistema electoral de Reino Unido para Westminster no es proporcional y tiende a favorecer a los conservadores sobre los laboristas. Es posible que un pacto electoral con el Partido del Brexit (no sería popular entre amplios sectores del Partido Conservador dado que a Farage se le considera tóxico) y la división del voto pro UE en los sindicatos, los demócratas liberales y los partidos nacionalistas escoceses y galeses daría una inesperada victoria a los conservadores. El lamentable papel de los laboristas y la baja popularidad de Corbyn refuerzan dicha lógica. Cabe recordar que éstos era los mismos cálculos electorales de Theresa May en 2017, cuando convocó elecciones anticipadas y perdió votos en lugar de ganarlos.

¿Cuál sería el efecto para la Unión Europea de unas elecciones anticipadas en Reino Unido?

Si Johnson obtuviera una gran mayoría en esas elecciones debido a un pacto con el partido de Farage, la UE debería prepararse para una perspectiva real de que un Brexit sin acuerdo no sería un farol sino una posibilidad real.