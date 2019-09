Duro varapalo del Supremo a Boris Johnson y a su estrategia del Brexit extremo. El Alto Tribunal del Reino Unido falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, al considerar "ilegal" la suspensión del Parlamento durante cinco semanas.

Los once magistrados declaran “nula y sin efectos” la decisión del Número 10 de suspender la actividad legislativa en Westminister durante cinco semanas hasta el próximo 14 de octubre. La Corte Suprema ha fallado que Boris Johnson violó la ley cuando solicitó a la reina Isabel II el cierre del Parlamento británico semanas antes de la salida de Reino Unido la Unión Europea, prevista para el 31 de octubre. Por lo tanto, de acuerdo con la sentencia, la legislatura no se ha terminado (no se ha “prorrogado” de acuerdo con el lenguaje británico) y queda sin efectos la maniobra del controvertido primer ministro británico.

El fallo, leído por la jueza Brenda Hale, defiende la prevalencia del Parlamento y su misión de control del Gobierno. Consideran que la maniobra del primer ministro se hizo para impedir que los diputados frenasen el Brexit sin acuerdo o caótico que defiende el Número 10. “La prórroga -suspensión- del Parlamento se produjo en unas circunstancias excepcionales: el cambio fundamental de la constitución de Reino Unido que debe tener lugar el próximo 31 de octubre. El Parlamento y en particular la Cámara de los Comunes son los representantes elegidos por el pueblo y tienen el derecho de opinar sobre cómo este proceso [el de la salida de la UE] debe producirse. Los efectos sobre el fundamento de nuestra democracia son extremos”, sostiene la histórica sentencia.

La jueza Brenda Hale asegura que el Gobierno conservador no ha presentado “ninguna justificación” para el cierre del Parlamento durante cinco semanas y recuerda que la suspensión habitual no supera los seis días. Por lo tanto la Corte declara que la maniobra del primer ministro británico de solicitar a la reina Isabel II el cierre de Westminster es “ilegal”.

Asimismo considera que depende del Parlamento “y en concreto del presidente de Mr Speaker and Lord Speaker decidir qué hacer ahora”. La jueza asegura que si no existe ningún impedimento normativo, “se pueden tomar automáticamente los pasos necesarios para reanudar la actividad legislativa”.

Las reacciones no tardaron en llegar. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, exigió desde el Congreso anual del partido la inmediata dimisión Boris Johnson para que pase a convertirse “en el primer ministro más breve de toda la historia de Reino Unido”. “Invito a Boris Johnson a reconsiderar su posición” después de la decisión histórica del Tribunal Supremo que declara ilegal su estrategia para sacar a Reino Unido de la UE sin un acuerdo.

Desde Nueva York, Boris Johnson acató la decisión del alto tribunal pero no dio signos de retirarse. “Hace falta mucho para ponerme nervioso estos días. Solo puedo decirles que tengo un enorme respeto al poder judicial y que examinaré con mucho respeto la sentencia”, ha declarado el “premier” que se encuentra en Estados Unidos para acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los once jueces de la máxima instancia judicial de este país tenían que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida adoptada por el jefe de Gobierno, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.