En busca de consensos en la UE

Europa comienza a abrazar a la futura líder del Ejecutivo comunitario. Ursula von der Leyen, la flamante nueva presidenta de la Comisión Europea, se ha visto hasta este martes con cuatro jefes de Gobierno europeos en sendas reuniones en París, Dublín, Varsovia y Zagreb. Este miércoles es el turno de España. La ex ministra de Defensa alemana se encontrará con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el futuro Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell. Las incógnitas sobre los temas que estarán sobre la mesa, así como el futuro de la Comisión Europea son numerosos. Ante tales cuestiones responde a LA RAZÓN el experto R. Daniel Kelemen, profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Rutgers.

¿La premura con la cual Ursula von der Leyen ha programado su visita a España tiene algún significado?

Von der Leyen está en el proceso de reunirse con una serie de líderes nacionales. Yo no leería nada más específico en estos encuentros, pero ciertamente ella se ha dado cuenta que Sánchez es ahora de facto el líder de los socialistas en la UE y las políticas prioritarias requerirán del apoyo de los Gobiernos socialistas y de de los miembros del Parlamento Europeo, así que quiere desarrollar lazos fuertes con Sánchez.

¿Cuáles son los retos que la nueva presidenta de la Comisión tiene que hacer frente y cómo puede el encuentro con Sánchez y Borrell ayudar a resulverlos?

El poder en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo está más fragmentado que nunca y Von der Leyen necesitará el apoyo de los grupos centristas, los populares, los liberales y los socialistas para que prosperen sus propuestas. Ella viene del grupo popular y con el apoyo de Macron tendrá más liberales con ella. Los socialistas son probablemente más escépticos con ella y el apoyo de Sánchez sería clave para ganarse a los socialistas.

¿Podrían encontrarse dificultades a la hora de tomar medidas a nivel europeo con este consenso?

La Unión Europea no necesita un consenso total en la mayoría de las áreas, ya que el proceso de decisión más común implica una votación de mayoría reforzada, pero no requiere unanimidad. Pero es cierto que en el Consejo todavía hay normas estrictas en favor de buscar un consenso donde posiblemente y en ocasiones, esto pueda provocar la ralentización de la toma de decisiones. Los Gobiernos encabezados por autócratas y populistas de extrema derecha (tal y como en Hungría y Polonia) intentarán bloquear el proceso en muchas áreas clave y la pregunta sería si los gobiernos están dispuestos a imponer las decisiones mayoritarias sobre ellos.

¿Qué implica la elección de Boris Johnson como "premier" británico en la estabilidad de la Unión Europea en las próximas semanas?

Johnson es un mentiroso en serie y no se puede confiar en él en ningún caso, pero los líderes europeos lo saben. El "premier" no dudaría en explotar la continuidad de Reino Unido como miembro de la UE de modo que pueda debilitar la Unión para ganar ventaja en las negociaciones. Pero creo que al final la UE mantendrá la unidad y no sucumbirá a las amenazas que intenta esgrimir. Un Brexit sin acuerdo parece bastante probable ahora y podría ser un desastre enorme para Reino Unido.

¿Las intenciones de Von der Leyen son compatibles con la de los euroescépticos?

No podemos saber sus intenciones reales aún. Muchas cosas de las que ella ha dichos la pondrían en conflicto directo con los euroescépticos, pero algunas declaraciones podrían ser bienvenidas. Por ejemplo, dijo que sería más dura en la imposición de la ley que la anterior Comisión, algo a lo que los euroescépticos y los crecientes Gobiernos autoritarios en Hungría y Polonia, por supuesto, se opondrían. Por otra parte, después dijo que se centrarían en el diálogo y solo suspendería los fondos como última medida, palabras a las que esto regímenes darían la bienvenida. Sabremos más sobre sus intenciones cuando distribuya las carterass entre los comisarios, pero solo se sabrá por completo cuando ella esté en el cargo algunos meses.

Profesor en Ciencias Políticas y Derecho en Rutgers University